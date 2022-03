英：俄羅斯攻擊烏克蘭人口稠密區 世衛證實烏國醫療設施遇襲

2022/03/06 17:13

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭第11天,英國情報機構今(6)日表示,儘管俄羅斯否認該國攻擊烏國平民,但實際上「俄羅斯軍隊的目標是烏克蘭的人口稠密區」。世界衛生組織(WHO)也證實,烏克蘭的多處醫療保健設施遭到攻擊。

據《路透》報導,英國軍事情報部門在一份最新的報告中指出,「烏克蘭抵抗俄羅斯入侵的規模和力量,持續讓俄羅斯感到相當訝異」,俄羅斯因此將目標轉向「多個人口稠密區」,包括烏克蘭第二大城哈爾科夫(kharkiv)、靠近邊境的大城切爾尼戈夫(Chernihiv)以及南部城市馬立波(Mariupol),以此作為對烏克蘭反抗的回應。

報導指出,儘管俄羅斯一再否認它以平民為攻擊目標,英國軍事情報部門指出,「俄羅斯在1999年的車臣戰爭和2016年介入敘利亞內戰時都採取類似戰術」。

世衛秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)則在推特發文證實,烏克蘭的醫療衛生中心遭到「數次」攻擊,釀成數人傷亡,其他類似攻擊事件正在調查中。譚德塞指出,對醫療機構或工作人員的襲擊,違反了醫療中立性,也違反了國際人道主義法。

.@WHO has confirmed several attacks on health care in #Ukraine, causing multiple deaths and injuries. Additional reports are being investigated. Attacks on healthcare facilities or workers breach medical neutrality and are violations of international humanitarian law. #NotATarget https://t.co/Wdc2jeoHIB