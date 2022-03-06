英：俄羅斯攻擊烏克蘭人口稠密區 世衛證實烏國醫療設施遇襲

英國情報機構今（6）日表示，儘管俄羅斯否認攻擊烏國平民，但實際上「俄羅斯軍隊的目標是烏克蘭的人口稠密區」。圖為烏克蘭人民正穿越被俄羅斯摧毀橋後的河流。（美聯社）

2022/03/06 17:13

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭第11天，英國情報機構今（6）日表示，儘管俄羅斯否認該國攻擊烏國平民，但實際上「俄羅斯軍隊的目標是烏克蘭的人口稠密區」。世界衛生組織（WHO）也證實，烏克蘭的多處醫療保健設施遭到攻擊。

據《路透》報導，英國軍事情報部門在一份最新的報告中指出，「烏克蘭抵抗俄羅斯入侵的規模和力量，持續讓俄羅斯感到相當訝異」，俄羅斯因此將目標轉向「多個人口稠密區」，包括烏克蘭第二大城哈爾科夫（kharkiv）、靠近邊境的大城切爾尼戈夫（Chernihiv）以及南部城市馬立波（Mariupol），以此作為對烏克蘭反抗的回應。

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報導指出，儘管俄羅斯一再否認它以平民為攻擊目標，英國軍事情報部門指出，「俄羅斯在1999年的車臣戰爭和2016年介入敘利亞內戰時都採取類似戰術」。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）則在推特發文證實，烏克蘭的醫療衛生中心遭到「數次」攻擊，釀成數人傷亡，其他類似攻擊事件正在調查中。譚德塞指出，對醫療機構或工作人員的襲擊，違反了醫療中立性，也違反了國際人道主義法。

.@WHO has confirmed several attacks on health care in #Ukraine, causing multiple deaths and injuries. Additional reports are being investigated. Attacks on healthcare facilities or workers breach medical neutrality and are violations of international humanitarian law. #NotATarget https://t.co/Wdc2jeoHIB — Tedros Adhanom Ghebreyesus （@DrTedros） March 6, 2022

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