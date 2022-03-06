公民赴烏克蘭參戰 南韓潑冷水：恐遭法辦

烏克蘭向全球號召志願軍。（路透）

2022/03/06 15:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯侵略行動引起國際撻伐，烏克蘭政府積極招募外國志願者加入抗俄軍隊。烏克蘭駐南韓大使館官員3日稱，目前已有數十名南韓人報名，之後會發電郵告知具體的入伍程序。不過南韓政府警告，公民若真的赴烏克蘭參戰，恐面臨刑罰。

南韓《中央日報》報導，南韓當局雖未正式表明立場，但對此保持警惕，稱「此舉可能違反現行法律，受到刑事處罰」。

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報導引述南韓外交部說法，南韓已將烏克蘭全境上調為4級旅行警報（禁止旅行），發布了旅行禁令，如果南韓公民擅自入境烏克蘭，根據南韓《護照法》，恐將面臨1年以下有期徒刑或1000萬韓元（約新台幣23萬元）以下罰款。

此外，南韓《兵役法》第70條規定，25歲以上未服兵役者等人員出國旅行時需得到兵務廳長的許可，若未經許可，擅自前往烏克蘭，恐將面臨3年以下有期徒刑。兵務廳官員表示，允許出國旅行的目的中並無「參戰」這一項目，允許入境烏克蘭的可能性實際應該為零。

報導還引述南韓法學界人士看法指出，南韓公民赴烏克蘭參戰，恐觸犯「私戰罪」 。私戰罪指個人在國家尚未宣戰或發布戰鬥命令的情況下，擅自針對外國發起戰鬥的行為。犯此罪者將面臨1年以上有期徒刑，籌備或陰謀犯此罪者將面臨3年以下監禁或500萬韓元（約新台幣11萬5000元）以下罰款的懲罰。

2015年1月，一名17歲的南韓金姓青年在海外加入恐怖組織伊斯蘭國（IS），當時南韓政府曾考慮按照私戰罪對懲處金某。不過，後來金某可能已在IS活動中死亡。

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