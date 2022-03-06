「基輔保衛戰」進入對峙 英媒：俄軍回歸簡陋的「傳統戰法」

《BBC》特派員加德納認為，俄羅斯總統普廷（見圖）不會因為國際譴責，就結束對烏克蘭的入侵行動。（法新社）

2022/03/06 16:14

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭邁入第11日，美方先前曾推估首都基輔（Kyiv）恐在96小時內淪陷，抵抗力量很快會束手就擒，但未料烏國政府、民眾齊心抗俄，加上國際馳援，讓「首都保衛戰」進入對峙，而《BBC》記者也分析俄軍戰事受挫的原因。

根據英媒《BBC》報導，特派員加德納指出（Frank Gardner），外界分析認為，俄軍在進犯烏克蘭前，已進行徹底改革，重新組織了位於烏克蘭邊界的營戰術群（Battalion Tactical Group，BTG），不過，迄今為止，多數俄軍的表現，卻不如預期。

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加德納提到，俄國的營戰術群是由800至1000人所組成的部隊，士兵們操作包含坦克車、無人機及多管火箭系統（MLRS），對敵軍進行多方打擊，但這批俄軍戰術群，並未有效發揮。

加德納認為，很明顯地，俄羅斯的北方作戰指揮官，並未充分利用「現代戰爭」的謀略。俄軍戰車的機械發生故障，同時，他們也低估了烏國民眾抵抗的能量，進而造成大量士兵及軍備損失。因此，他推測俄烏未來將會進行「激烈交戰」。

加德納表示，俄軍的戰術已回歸到簡陋、卻經過反覆考驗的打法，就是把基輔包圍，用空襲、坦克及砲火打擊，進而破壞守城民眾與只想活命者的士氣。

加德納補充，儘管烏克蘭的死傷人數正在上升，但國際譴責不會讓俄國總統普廷（Vladimir Putin）困擾，因為他已清楚表明，自己無意結束這場入侵行動。

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