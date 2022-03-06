日本栃木「殺生石」傳碎裂 網驚：九尾妖狐封印解除？

日本網路近日熱議，位於日本栃木縣湯本溫泉的火山口附近的殺生石突然裂開，網友熱議九尾妖狐「封印解除了」、「妖怪要跑出來了嗎」等。（圖擷自推特）

2022/03/06 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕日本網路近日熱議，位於日本栃木縣湯本溫泉的火山口附近的殺生石突然裂開，由於該塊石頭與日本民俗傳說的「九尾妖狐」有關，日本網友對此議論紛紛。

近日陸續有網友在推特分享照片，指位於栃木縣湯本溫泉附近的一塊殺生石突然裂開，原先綁在石頭上的辟邪「注連繩」也掉到地上。有網友發文表示，他在現場看到，原本的殺生石裂成兩半，繩子也斷掉，並稱「如果是在漫畫中，代表九尾妖狐的封印被打破，感覺好像看到不該看的東西」，其他網友也紛紛議論「封印解除了」、「妖怪要跑出來了嗎」等。

請繼續往下閱讀...

在日本神話中，九尾妖狐「玉藻前」曾幻化成美女誘惑鳥羽天皇，鳥羽天皇因此一病不起，在陰陽師安倍泰親作法將「玉藻前」逼出原形後，天皇命8萬大軍及安倍泰親一同征討妖狐，最終雖成功擊殺，但妖狐怨氣不散，屍變化為巨大的毒石「殺生石」，散發出毒氣毒害附近的人畜，之後有名得道高僧才用法杖將「殺生石」擊碎，殺生石碎片飛散到日本各地。

事實上，日本火山活動非常活躍，在火山附近都容易有石頭吸附亞硫酸及硫化氫等有毒氣體，鳥獸靠近就會喪命，有如無間地獄，因此人們發現這類石頭就會立下殺生石的石碑，在不少地方都能看到。雖然傳說更大可能是出自人們的想像，但近日在栃木縣的殺生石裂開，還是引起網友一陣議論。

日本網路近日熱議，位於日本栃木縣湯本溫泉的火山口附近的殺生石突然裂開，也有網友分享石頭裂開前的畫面當作比對。（圖擷自推特）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法