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    卸舞衣換軍裝！ 基輔國家歌劇院芭蕾舞者 提槍上陣抗俄

    基輔國家歌劇院首席舞者波多金卸下舞衣，提槍從軍對抗俄軍侵略。（圖取自推特）

    基輔國家歌劇院首席舞者波多金卸下舞衣，提槍從軍對抗俄軍侵略。（圖取自推特）

    2022/03/06 00:45

    〔即時新聞／綜合報導〕自己的國家自己救！隨著俄羅斯入侵烏克蘭，不少烏國公眾人物紛紛投入前線保家衛國，近日2名基輔國家歌劇院的芭蕾舞舞者也加入軍隊為烏克蘭而戰。

    在俄羅斯入侵烏克蘭後，有2名基輔國家歌劇院的芭蕾舞舞者投身軍隊對抗俄軍，其中一名還是國家歌劇院的首席舞者波多金（Oleksiy Potyomkin），《衛報》烏克蘭裔美國作家安東諾娃（Natalia Antonova）也在推特貼出波多金的照片，只見身穿迷彩服、手持武器的波多金目前人已在前線作戰。

    安東諾娃表示，「這位芭蕾舞舞者加入了（軍隊），就像烏克蘭各行各業的許多人一樣」。波多金曾在法國巴黎香榭麗舍劇院的基輔歌劇院《胡桃鉗》中扮演王子，且他是加拿大皇家溫尼伯芭蕾舞團和日本名古屋越智國際芭蕾舞團的首位獨舞演員。

    另一名基輔國家歌劇院的芭蕾舞女舞者沃羅特尼克（Lesya Vorotnyk）也加入軍隊捍衛家園，不穿舞衣改拿長槍的沃羅特尼克巾幗不讓鬚眉，霸氣模樣也讓烏國網友紛紛喊讚鼓勵。

    在俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）下令入侵烏克蘭後，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）在推特發文稱，至今已有66224名烏克蘭男性從海外返國加入抗敵作戰的行列。

    基輔國家歌劇院的芭蕾舞女舞者沃羅特尼克也加入軍隊捍衛家園，不穿舞衣改拿長槍的她巾幗不讓鬚眉。（圖取自推特）

    基輔國家歌劇院的芭蕾舞女舞者沃羅特尼克也加入軍隊捍衛家園，不穿舞衣改拿長槍的她巾幗不讓鬚眉。（圖取自推特）

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