烏克蘭「國際傭兵團」網站上線 7步驟加入抗俄前線

烏克蘭徵全球「國際傭兵團」抗俄，網站今天正式上線，同時發推文說明如何7步驟加入志願軍抗俄。（擷取自烏克蘭官方推特）

2022/03/05 20:38

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入略烏克蘭，引起國際公憤。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）宣布廣徵全球「國際傭兵團」抗俄，烏克蘭今（5）日宣傳網站正式上線，說明如何7步驟加入志願軍抗俄。

俄羅斯侵略烏克蘭進入第10日，俄羅斯不遵守局部停火開設「人道走廊」的協議，持續轟炸。澤倫斯基2月27宣布廣徵全球志士組成「國際傭兵團」，宣傳網站今天正式上線。

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網站上以7步驟說明如何加入烏克蘭「國際傭兵團」，包括：

1.以親身到訪、電話或電子信箱，向當地烏克蘭使館提出申請加入「烏克蘭防守國際軍團」（International Legion of Defense of Ukraine）。

2.準備你所需要或推薦的文件和衣物裝備。文件包括：內部文件、護照、軍警或實戰經驗證明文件、其他受國防或外交單位認證的文件。

3.攜帶文件至領事館並接受烏克蘭國防官員面試。

4.提出申請並與烏克蘭軍方簽署合約。

5.聽取如何前往烏克蘭籍所需文件、裝備的簡報。建議攜帶個人慣用的軍事裝備如衣物及個人防護裝備。

6.以既定方式前往烏克蘭，烏克蘭領事館將會給予詳細聯絡方式並提供所有所需協助。

7.在烏克蘭境內集結點報到，正式簽約加入「烏克蘭防守國際軍團」，與國際志士一同抵抗俄軍侵略。

此外，烏克蘭官方也在推特上指出：「我們正處於一個歷史的轉捩點。俄羅斯想要毀滅烏克蘭，同時在歐洲中心摧毀自由及人類的尊嚴。我們在此召喚外國人士，加入我們國際兵團的行列，一起並肩作戰。」

據悉，雖然烏克蘭招募宣傳網站今天才上線，但昨天已有首波1.6萬名外籍志願軍抵達烏克蘭，加入抵抗俄羅斯的行列。

烏克蘭徵全球「國際傭兵團」抗俄，網站今天正式上線。（擷取自宣傳網站）

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