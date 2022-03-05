打壓異己！俄立法箝制新聞自由最高關15年 外媒陸續宣布暫停作業

圖為俄羅斯反戰民眾上街抗議，遭俄羅斯警方逮捕畫面。（法新社）

2022/03/05 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯對烏克蘭發起軍事入侵，也打壓國內湧現的反戰抗議聲浪，如今俄羅斯再進一步箝制言論自由，通過法案判定獨立報導為犯罪行為，最高可關15年；對此，駐俄羅斯外媒《CNN》、《BBC》和《彭博》都陸續宣布停播或暫停記者在俄羅斯作業。

綜合外媒報導，俄羅斯國會立法通過對發布俄軍相關「假新聞」者處最高15年的監禁，藉此打壓異己，影響浮現。俄羅斯當地自由派廣播公司「Ekho Moskvy」和「TV Rain」曾經報導過俄羅斯入侵烏克蘭戰事，2間媒體在檢察官施壓下於3日停播。

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駐俄外媒方面，美媒《彭博》總編輯米思偉（John Micklethwait）在4日發表聲明，「非常遺憾，我們決定要暫時終止在俄羅斯境內的新聞採訪；俄羅斯的修法似乎旨在將所有涉及相關報導的獨立記者打成罪犯，這使得在俄羅斯境內正常進行新聞報導變成不可能的任務」。

美媒《CNN》則公告停止在俄羅斯播出，並持續評估未來動向，英媒《BBC》宣布暫停在俄記者與其他工作人員的新聞作業，加媒《CBC》宣布將暫停來自俄羅斯的報導；4日，《BBC》、《德國之聲》和拉脫維亞獨立新聞媒體《Meduza》官網已無法進入。

除打壓新聞媒體外，自媒體也是俄羅斯官方箝制目標，全球2大社群媒體「臉書」與「推特」已經被俄羅斯通訊監管機構封鎖。

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