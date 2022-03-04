烏克蘭脅持印度學生當「人肉盾牌」？ 俄駐印使館慘遭打臉

印度外交部打臉俄駐印度使館說，許多印度學生在烏克蘭官方幫助下逃離戰火，沒有收到任何學生被當作人質的消息。圖為印度學生坐火車逃離遭俄軍砲轟的城市。（彭博）

2022/03/04 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，引起國際公憤，俄駐印度使館3日還公然在社群媒體宣稱，烏克蘭軍方脅持印度學生當作「人肉盾牌」。印度外交部今（4）日打臉指出，許多印度學生在烏克蘭官方幫助下，已經離開遭俄軍轟炸的城市，也沒有收到任何學生被當作人質的消息。

據《路透》報導，俄羅斯侵略烏克蘭進入第9天，戰場上的假消息頻傳。俄羅斯駐印度使館3日公然在推特上宣稱，「烏克蘭軍方脅持印度學生，拿他們當『人肉盾牌』，不讓他們逃往俄羅斯」。

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對此，印度外交部今天澄清說：「我們必須強調，在烏克蘭官方的幫助下，昨（3）日已經順利撤離哈爾科夫（Kharkiv）。我們也沒有收到任何學生被脅持作為人質的消息。」

在此之前，烏克蘭官方已聲明沒有任何阻止印度公民離境的行為；印度總理莫迪（Narendra Modi）2日也致電俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin），盼能盡速讓滯留烏克蘭哈爾科夫的印度留學生撤離。

據悉，哈爾科夫是烏克蘭第二大城，已連日遭俄軍無差別轟炸，過去24小時內已至少有34人死亡、285人輕重傷，傷者包含數名兒童。而當地媒體報導，有4名中國學生、1名印度留學生遭俄軍砲火波及死亡，但中國使館已出面說，查證後確定消息不實。

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