進一步經濟孤立 歐盟擬取消俄羅斯WTO最惠國待遇

歐盟擬取消俄國最惠國待遇，圖為歐盟執委會主席馮德萊恩。（歐新社）

2022/03/04 21:28

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，歐盟尋求取消俄羅斯在世界貿易組織（WTO）的最惠國待遇，此舉將因高關稅而使莫斯科對歐950億歐元（2.93兆台幣）的出口進一步受衝擊。

報導說，中止最惠國待遇將增加仍與俄國做生意的所有歐盟企業營運成本。歐盟執委會發言人費瑞（Miriam Garcia Ferrer）說，「為了回應俄國入侵烏克蘭，歐盟已對俄採取全面制裁，這無疑對貿易造成重大衝擊」；「我們正討論在WTO脈絡下的選項，包括根據WTO國安例外條款，取消俄國最惠國待遇的可能性」。

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歐盟已對俄國採取廣泛制裁，包括禁止與俄國央行進行交易、將一些俄國銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，取消最惠國待遇將使歐盟進一步孤立莫斯科。

歐盟是俄國最大貿易夥伴，2020佔俄國貨貿總額37%。當年歐盟與俄國間總貿易額達1743億歐元（5.37兆台幣），而歐盟從俄國進口最多的產品是石油，價值達670億歐元（2.06兆台幣），接續是43億歐元（1325億台幣）的農產品、41億歐元（1263.32億台幣）的化學品，以及40億歐元（1232.5億台幣）的鐵與鋼。

另外，加拿大宣佈撤銷俄國與白俄羅斯最惠國待遇，而烏克蘭本週也宣佈對莫斯科進行「完全經濟禁運」，表示WTO協議不再適用於俄國。

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