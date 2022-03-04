為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    進一步經濟孤立 歐盟擬取消俄羅斯WTO最惠國待遇

    歐盟擬取消俄國最惠國待遇，圖為歐盟執委會主席馮德萊恩。（歐新社）

    歐盟擬取消俄國最惠國待遇，圖為歐盟執委會主席馮德萊恩。（歐新社）

    2022/03/04 21:28

    〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，歐盟尋求取消俄羅斯在世界貿易組織（WTO）的最惠國待遇，此舉將因高關稅而使莫斯科對歐950億歐元（2.93兆台幣）的出口進一步受衝擊。

    報導說，中止最惠國待遇將增加仍與俄國做生意的所有歐盟企業營運成本。歐盟執委會發言人費瑞（Miriam Garcia Ferrer）說，「為了回應俄國入侵烏克蘭，歐盟已對俄採取全面制裁，這無疑對貿易造成重大衝擊」；「我們正討論在WTO脈絡下的選項，包括根據WTO國安例外條款，取消俄國最惠國待遇的可能性」。

    歐盟已對俄國採取廣泛制裁，包括禁止與俄國央行進行交易、將一些俄國銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，取消最惠國待遇將使歐盟進一步孤立莫斯科。

    歐盟是俄國最大貿易夥伴，2020佔俄國貨貿總額37%。當年歐盟與俄國間總貿易額達1743億歐元（5.37兆台幣），而歐盟從俄國進口最多的產品是石油，價值達670億歐元（2.06兆台幣），接續是43億歐元（1325億台幣）的農產品、41億歐元（1263.32億台幣）的化學品，以及40億歐元（1232.5億台幣）的鐵與鋼。

    另外，加拿大宣佈撤銷俄國與白俄羅斯最惠國待遇，而烏克蘭本週也宣佈對莫斯科進行「完全經濟禁運」，表示WTO協議不再適用於俄國。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    歐盟擬擴大制裁 劍指俄羅斯富豪
    2022/02/28 09:02

    歐盟擬擴大制裁 劍指俄羅斯富豪
    親訪前線挺烏克蘭 歐盟外長：俄羅斯若動手會付出巨大代價
    2022/01/05 23:41

    親訪前線挺烏克蘭 歐盟外長：俄羅斯若動手會付出巨大代價

    延緩衰老就靠「它」為身體健康存老本
    匈牙利通過俄國疫苗許可 成歐盟首國
    2021/01/22 15:11

    匈牙利通過俄國疫苗許可 成歐盟首國
    不跟歐盟北約同陣線 俄國反對派領袖中毒案 川普拒絕譴責克宮
    2020/09/06 10:17

    不跟歐盟北約同陣線 俄國反對派領袖中毒案 川普拒絕譴責克宮

    鹽酥雞女王公開！吃不胖的秘密武器
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播