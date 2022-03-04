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    香港再增5.2萬確診「未到頂」 第5波疫情累計逾39萬例

    香港疫情仍未到頂，今天再新增逾5.2萬例確診。圖為穿著全套防護衣的香港民眾。（路透）

    香港疫情仍未到頂，今天再新增逾5.2萬例確診。圖為穿著全套防護衣的香港民眾。（路透）

    2022/03/04 19:15

    〔即時新聞／綜合報導〕香港在春節前後爆發第5波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，情況嚴峻，今天（4日）再新增超過5萬2千例確診病例。香港第5波疫情迄今累計超過39萬例確診，但專家指出，目前香港疫情仍在上升趨勢，尚未到頂。

    綜合港媒報導，香港今天新增5萬2523例確診，其中僅有11例是境外移入，其餘都是本土病例。今天也新增136名患者死亡，年齡介於29歲至102歲，但其中131人為65歲以上長者；另有52例延遲通報的死亡個案，年齡介於56歲至104歲。

    香港在春節前後爆發的第5波疫情，迄今累計有39萬449例確診病例，其中1341名患者死亡。

    香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐嘉榮表示，香港的第5波疫情目前仍在上升趨勢，尚未到頂，也沒有降溫趨勢。

    由於香港醫療系統不堪重負，導致近來許多民眾無法做PCR檢測，只能選擇快篩。歐嘉榮指出，當前疫情數據僅能反映PCR檢測的確診結果，無法完全掌握真實確診數據。

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