持續軍援烏國軍火！ 加拿大提供500枚M72火箭彈、7500個手榴彈

烏克蘭情報局今（4）日指出，加拿大宣佈提供烏克蘭4500枚M72火箭彈、7500個手榴彈以及相關資金援助。（歐新社）

2022/03/04 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大持續支援烏克蘭！烏克蘭情報局今（4）日指出，加拿大宣佈提供烏克蘭4500枚M72火箭彈、7500個手榴彈以及相關資金援助。

加拿大日前已向烏克蘭提供700萬加元（約新台幣1.5億元）的軍武物資，事後更加碼支援2500萬加元（約新台幣5.5億元）的防禦性用品，包括頭盔、防彈衣、防毒面具和夜視裝備等。

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烏克蘭情報局今日在推特指出，加拿大宣佈支援烏克蘭4500枚M72火箭彈、7500個手榴彈，以及提供偵查衛星照使用的資金援助來對抗俄羅斯軍隊。

Канада ухвалила рішення надати в допомогу Україні:



- 4500 ракетних установок М72

- 7500 ручних гранатометів

- Фінансування сучасних супутникових знімків, щоб допомогти українським військовим відстежувати переміщення російських військ. — ІнфоВійська України/Ukraine （@i_army_org） March 3, 2022

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