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    普廷8年前這動作自砸腳 外媒：反凝聚烏克蘭頑抗意志

    讓普廷嚴重錯估局勢的關鍵之一正源自他自己，2014年俄羅斯吞併克里米亞時，烏克蘭境內普遍存在對普廷的憤慨，意味著俄羅斯親手在烏克蘭激起一種強烈的民族認同感與反俄情緒。（歐新社）

    讓普廷嚴重錯估局勢的關鍵之一正源自他自己，2014年俄羅斯吞併克里米亞時，烏克蘭境內普遍存在對普廷的憤慨，意味著俄羅斯親手在烏克蘭激起一種強烈的民族認同感與反俄情緒。（歐新社）

    2022/03/04 11:09

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，戰事進展不如俄方預期，有專家表示，這場本來看似「強弱懸殊」的戰爭，恐讓俄羅斯深陷泥淖，更可能帶來歐洲後冷戰時期的終結。

    《美國之音》刊文指出，這場入侵戰的第一週發展完全出乎各界預料，其中最驚訝的可能又是俄羅斯總統普廷，華盛頓智庫布魯金斯學會專家巴耶夫（Pavel K. Baev）表示，俄軍的戰術旨在製造恐懼摧毀烏方的抵抗意志，沒想到卻適得其反。

    另有多名專家認為，從俄軍實際執行的戰術策略來看，普廷似乎嚴重誤判局勢，後者顯然以為很快就能奪下烏國首都基輔、推翻現有政權，於此同時烏克蘭軍民卻不會多加抵抗。

    而讓普廷嚴重錯估局勢的關鍵之一正源自他自己，2014年俄羅斯吞併克里米亞時，烏克蘭境內普遍存在對普廷的憤慨，意味著俄羅斯親手在烏克蘭激起一種強烈的民族認同感與反俄情緒，而在今次入侵戰中，這種情緒與共識反過來成為俄方攻勢受挫的原因。

    文章進一步指出，上世紀90年代蘇聯解體，世界進入後冷戰時期，雖然大國間直接發生軍事衝突的可能性大幅下降，但在本次俄烏戰爭爆發後，歐洲陷入了二戰以來最大規模的常規戰爭。

    專家認為，這表明後冷戰時期相對平靜的時期將宣告終結，特別是在歐洲地區，而在中國崛起後，美國逐漸將該國視為最大對手，「無論俄中是否結成軍事同盟，烏克蘭危機都將為美國戰略轉向亞太地區的過程中帶來挑戰」，此後歐洲的態度更將在美中競爭中構成關鍵影響，值得後續關注。

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