為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    四方對話領袖談烏克蘭局勢 重申對印太承諾

    2022/03/04 02:45

    〔中央社〕四方安全對話領袖今天召開視訊會議討論烏克蘭情勢，同意建立新的人道援助與救災機制，以因應印太地區未來的人道挑戰。領袖們並重申對自由開放印太地區承諾，各國不受軍事、經濟與政治脅迫。

    俄羅斯入侵烏克蘭引來國際對台海局勢與印太安全的關切。美國總統拜登（Joe Biden）、日本首相岸田文雄、澳洲總理莫里森（Scott Morrison）與印度總理莫迪（Narendra Modi）今天就特別召開「四方安全對話」（Quad）領袖視訊會議商談烏克蘭與印太局勢。

    根據白宮釋出的會談聯合紀要，四方安全對話領袖重申對自由與開放印太地區的承諾，所有國家主權與領土完整受到尊重，各國不受軍事、經濟與政治脅迫，並致力於讓四方安全對話成為促進地區穩定與繁榮機制。

    四方對話領袖也針對烏克蘭持續衝突與人道主義危機進行討論，並評估廣泛性影響。領袖同意建立新的人道救援與救災機制，使4國能夠因應印太地區未來的人道挑戰，並在各國處理與因應烏克蘭危機時提供溝通渠道。

    領袖也同意將在未來數個月內在東京舉行面對面會談。

    拜登也在會後推文表示，四方對話會談涵蓋對世界各地主權與領土完整的承諾，包括在印太地區。（編輯：楊昭彥）1110304

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播