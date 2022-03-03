科學家發現歷來最大細菌 長達2公分肉眼可見

迄今科學家發現的最大的細菌「華麗硫珠菌」，可長到2公分長，肉眼可見。（翻攝自推特）

2022/03/03 22:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家發現了一種無需藉助顯微鏡就可用肉眼看到、有史以來最大的細菌——華麗硫珠菌（Thiomargarita magnifica），它可長到2公分，形如一根細繩，相當於花生或蒼蠅的大小，比許多其他微生物大5000倍，顛覆了對微生物的認知。

細菌是所有生物數量中最多的一類，其形狀多樣，有球狀、螺旋狀以及桿狀。細菌一般的直徑為0.5~5微米（µm，1微米相當於1公尺的100萬分之一）。在此之前，科學家發現的世界上最大細菌，是1997年4月在非洲納米比亞發現的「Thiomargarita namibiensis」，意思是「納米比亞 的硫磺珍珠」，直徑為0.1~0.3毫米（1毫米等於0.1公分），最大的可達到0.75毫米，是一般細菌直徑大小的100~300倍左右，體積是一般細菌的100萬倍甚至300萬倍，同樣肉眼可見。

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據《科學》雜誌近日報導， 研究人員表示，改寫細菌大小紀錄的「華麗硫珠菌」，是潛伏在加勒比海格蘭德特雷紅樹林中的微生物，改寫了我們對細菌大小的認知。

研究人員一直將生命分為兩類：原核生物和真核生物，前者包括細菌和被稱為古菌的單細胞微生物，後者包括從酵母到人類在內的各種形式多細胞生命。原核生物具有自由漂浮的DNA，而真核生物則將它們的DNA包裹在細胞核中。真核生物還將各種細胞功能劃分為稱為細胞器的囊泡，並能將分子從一個隔間移動到另一個隔間——這是原核生物無法做到的。

但是，此次新發現的華麗硫珠菌模糊了原核生物和真核生物之間的界限：它是第一個、也是唯一一個被發現以真核生物的方式在膜結合的細胞器中明確分離其遺傳物質的細菌。

此前最大的細菌，是1997年4月在非洲納米比亞發現的「納米比亞的硫磺珍珠」，直徑為0.01~0.03公分。記翻攝自推特）

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