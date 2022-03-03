拒絕反對好友普廷 德前總理施洛德遭政壇圍剿

德國前總理施洛德在任時即與俄羅斯總統普廷過從甚密，2005年卸任後轉任俄羅斯國營石油公司擔任監事會主席，並主導興建連接德國的北溪天然氣管線。（美聯社資料照）

2022/03/03 19:48

〔中央社〕德國前總理施洛德因為拒絕對俄羅斯出兵烏克蘭表態反對，遭到政壇的圍剿，國會醞釀刪除他前總理辦公室的預算，他在德國社會的處境日益孤立。

施洛德（Gerhard Schroder）擔任總理時即與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）過從甚密。2005年卸任後，他轉到國營的俄羅斯石油公司（Rosneft）擔任監事會主席，並主導興建連接德國的北溪天然氣管線（Nord Stream）。

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施洛德不時為俄羅斯代言，尤其在受俄國威脅的中東歐國家受到批評。今年1月，烏克蘭要求德國提供武器，當時施洛德站在俄國立場，批評北大西洋公約組織（NATO）演習才導致俄國在烏克蘭邊境增兵，並呼籲烏克蘭停止武力威脅。

2月24日俄國入侵烏克蘭至今，施洛德仍拒絕對普廷發動戰爭表明反對立場，受到德國政壇的圍剿。他所屬的社會民主黨（SPD）對他下最後通牒，要求他主動辭掉在俄國公司的工作，斷絕與俄國的來往。

社民黨主席艾斯肯（Saskia Esken）說，施洛德所為「有害德國聲望」，希望他立刻表態。

德國國會也醞釀刪除他前任總理辦公室的40萬歐元（約合新台幣1200萬元）人事預算。反對黨基督教民主黨（CDU）秘書長查亞（Mario Czaja）說，不刪對不起納稅人，也是「對我們烏克蘭朋友為爭取自由英雄般戰鬥的不敬」。

不僅在政壇，施洛德在德國社會也被孤立。隧道掘進機大廠海瑞克（Herrenknecht）已解任他監事會副主席的職務，德國足球甲級聯賽勁旅多特蒙德（Borussia Dortmund）也宣布解除他榮譽會員的資格。

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