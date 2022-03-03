棄保！南韓總統大選封關民調 尹錫悅47.4％勝李在明41.5％

南韓大選倒數6天，國民力量總統候選人尹錫悅（左）和國民之黨總統候選人安哲秀（右）宣佈合推單一候選人，確定由尹錫悅出馬角逐總統。（美聯社）

2022/03/03 18:44

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓總統大選3月9日將投票，在野陣營倒數6天整合成功，「國民力量黨」候選人尹錫悅與「國民之黨」候選人安哲秀宣布雙方推出單一候選人，將由尹錫悅出馬角逐總統大位。南韓《中央日報》3日發佈的封關民調顯示，如果在野黨合力參選，尹錫悅擴大領先李在明，已超出民調誤差範圍，直取青瓦台大位希望大增！

南韓中選會3日表示，即日起至9日晚上7時30分，禁止公佈選舉相關民調結果，新聞報導也不能援引3日以後進行的民調，4日和5日兩天將進行提前投票。不過，《中央日報》的封關民調是在2月28日至3月2日進行調查，不受此限。

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這份委由委託南韓民調機構「Embrain Public」的調查，共訪問全南韓2013名18歲以上男女，結果顯示，如果尹錫悅與安哲秀合併單一候選人成功，尹錫悅和李在明的支持率將分別為47.4%和41.5%，相差5.9個百分點，已超出誤差範圍（±2.2%）。

不分年齡、地區 尹錫悅全領先

在這種情況下，從年齡層段來看，除了40多歲和50多歲以外，尹錫悅在所有年齡層都領先李在明。從地區來看，除了光州和西南部的全羅道之外，尹錫悅在所有地區都領先李在明。

這份封關民調顯示，即使在野陣營未成功，尹錫悅也以超出誤差範圍的支持率領先李在明：在單一候選人之前的多方對決態勢中，尹錫悅候的支持率為43.7%，李在明為40.4%，在誤差範圍（±2.2%）內兩人相差3.3個百分點。安哲秀的支持率為8.1%。根據此次調查結果，在野整合為單一候選人使尹錫悅的支持率上升了2.6個百分點。

李在明在2月25日的電視辯論中貶低烏克蘭總統澤倫斯基，嘲諷說從政6個月就當選、政壇菜鳥、刺激了俄羅斯才會引發衝突，引發海內外撻伐後被迫道歉，但是，輿論並沒有放過他。

《首爾經濟》發表社論質問李在明，北韓2月27日又發射飛彈，這是今年第8次挑釁，「如果說俄羅斯的侵略是烏克蘭的錯，那麼北韓的導彈挑釁是誰的錯」？

南韓自由派的執政黨共同民主黨總統候選人李在明（右）選前衝刺，3日在首爾的造勢活動中脫下皮鞋，換上運動鞋。（路透）

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