為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    國際志願軍團助烏克蘭 莫斯科跳腳：抓到關15年

    俄國調查委員會主席巴斯特雷金位高權重，是普廷總統的重要親信。（路透檔案照）

    俄國調查委員會主席巴斯特雷金位高權重，是普廷總統的重要親信。（路透檔案照）

    2022/03/03 17:41

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭開戰後，烏克蘭總統澤倫斯基宣布將成立外籍人士組成的新部隊，邀請各國人士共同抵禦俄軍，傳出已有近千人申請加入「烏克蘭國際軍團」。不過，俄羅斯當局嚴詞警告，將加強識別前往烏克蘭的「外國僱傭兵」，只要抓到，這些人將面臨最高15年徒刑。

    據俄國《URA-RU》新聞網3日報導，俄國調查委員會主席巴斯特雷金（Alexander Bastrykin），已指示調查人員加強追查抵達烏克蘭的「國際軍團」人員身分、背景，並記錄和調查他們參與「犯罪行為」的事實。根據俄羅斯法律，他們將面臨最高15年監禁。

    調查委員會在官網公告的聲明中明確指出，僱傭兵將根據俄羅斯聯邦刑法第 359 條（僱傭兵）受到起訴，「該條規定最高可判處 15 年監禁」。

    俄羅斯調查委員會（Investigative Committee of Russia）主要職責為調查、處理具政治色彩的犯罪案，例如該委員會莫斯科辦公室曾負責起訴國內女性主義龐克樂團「暴動小貓」（Pussy Riot）及反對派領袖、長年批評俄國政府腐敗的反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的案件。

    俄羅斯調查委員會與俄羅斯聯邦安全局（Federal Security Service，簡稱FSB，其前身即為著名的KGB），並列為俄羅斯兩大安全部門。主席巴斯特雷金位高權重，是普廷總統的重要親信。

    俄羅斯入侵烏克蘭，圖為外國志願者加入烏克蘭籌建的國際軍團對抗俄羅斯。（取自推特）

    俄羅斯入侵烏克蘭，圖為外國志願者加入烏克蘭籌建的國際軍團對抗俄羅斯。（取自推特）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    俄軍持續進行空襲 傳烏軍擊斃俄軍少將（不斷更新）
    2022/03/03 22:23

    俄軍持續進行空襲 傳烏軍擊斃俄軍少將（不斷更新）
    賑濟烏克蘭！總金額逾7900萬元 聯邦銀、自由時報系、瓏山林響應（不斷更新）
    2022/03/03 17:49

    賑濟烏克蘭！總金額逾7900萬元 聯邦銀、自由時報系、瓏山林響應（不斷更新）

    正妹血管都是油？醫：無關胖瘦年齡
    美加平民響應烏克蘭國際志願軍 部分有美軍服役經驗
    2022/03/01 12:32

    美加平民響應烏克蘭國際志願軍 部分有美軍服役經驗
    不只丹麥！還有國家同意公民參戰援助烏克蘭
    2022/02/28 19:12

    不只丹麥！還有國家同意公民參戰援助烏克蘭

    新居住時代來臨 大安區地上權建案瞬銷
    台灣女大生收到烏克蘭傭兵徵選簡訊 竟獲澤倫斯基「證實」了！
    2022/02/27 23:38

    台灣女大生收到烏克蘭傭兵徵選簡訊 竟獲澤倫斯基「證實」了！
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播