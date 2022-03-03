國際志願軍團助烏克蘭 莫斯科跳腳：抓到關15年

俄國調查委員會主席巴斯特雷金位高權重，是普廷總統的重要親信。（路透檔案照）

2022/03/03 17:41

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭開戰後，烏克蘭總統澤倫斯基宣布將成立外籍人士組成的新部隊，邀請各國人士共同抵禦俄軍，傳出已有近千人申請加入「烏克蘭國際軍團」。不過，俄羅斯當局嚴詞警告，將加強識別前往烏克蘭的「外國僱傭兵」，只要抓到，這些人將面臨最高15年徒刑。

據俄國《URA-RU》新聞網3日報導，俄國調查委員會主席巴斯特雷金（Alexander Bastrykin），已指示調查人員加強追查抵達烏克蘭的「國際軍團」人員身分、背景，並記錄和調查他們參與「犯罪行為」的事實。根據俄羅斯法律，他們將面臨最高15年監禁。

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調查委員會在官網公告的聲明中明確指出，僱傭兵將根據俄羅斯聯邦刑法第 359 條（僱傭兵）受到起訴，「該條規定最高可判處 15 年監禁」。

俄羅斯調查委員會（Investigative Committee of Russia）主要職責為調查、處理具政治色彩的犯罪案，例如該委員會莫斯科辦公室曾負責起訴國內女性主義龐克樂團「暴動小貓」（Pussy Riot）及反對派領袖、長年批評俄國政府腐敗的反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的案件。

俄羅斯調查委員會與俄羅斯聯邦安全局（Federal Security Service，簡稱FSB，其前身即為著名的KGB），並列為俄羅斯兩大安全部門。主席巴斯特雷金位高權重，是普廷總統的重要親信。

俄羅斯入侵烏克蘭，圖為外國志願者加入烏克蘭籌建的國際軍團對抗俄羅斯。（取自推特）

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