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    俄軍迷路被包圍 烏克蘭民眾下一秒行動讓他暖哭

    網路近日傳出一段影片，指一名俄軍士兵因為迷路，被烏克蘭民眾團團包圍，但接下來，民眾不但拿出食物、熱茶讓他食用，還借手機讓他打電話給家人報平安。（擷取自推特）

    網路近日傳出一段影片，指一名俄軍士兵因為迷路，被烏克蘭民眾團團包圍，但接下來，民眾不但拿出食物、熱茶讓他食用，還借手機讓他打電話給家人報平安。（擷取自推特）

    2022/03/03 19:07

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯上月24日全面入侵烏克蘭，外傳不少俄羅斯士兵並不情願、甚至是被騙上戰場，也導致部分未受完整訓練的士兵被俘事件頻傳。網路近日傳出一段影片，指一名俄軍士兵因為迷路，被烏克蘭民眾團團包圍，但接下來，民眾不但拿出食物、熱茶讓他食用，還借手機讓他打電話給家人報平安，俄羅斯士兵也因此紅了眼眶。

    社群媒體近日瘋傳一段影片，只見一名年紀尚輕的俄羅斯士兵疑似迷路，遭烏克蘭民眾團團包圍，但接下來，這些民眾不但拿出麵餅，熱茶讓他充飢，甚至借他手機，讓他和家人視訊報平安，讓俄羅斯士兵也忍不住紅了眼眶。烏克蘭民眾也說，這真的不是這名士兵的錯，「他還只是個孩子啊」。

    不過，根據《每日郵報》報導，烏克蘭近日頻頻PO出被俘虜俄軍和家人通話的影片，被視為是心戰的一部份，藉此削弱支持入侵烏克蘭的俄羅斯人。基輔更表示想開通一條專線讓俄羅斯父母了解自己兒子是被俘虜還是已經戰死，也將邀請家人到基輔接回兒子，藉此展現與俄羅斯總統普廷的不同。

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