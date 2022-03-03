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    冬季帕運》俄羅斯、白俄選手禁參賽 IPC主席：政府害了你們

    主席帕森斯對此表示：「對於來自受影響的帕運運動員，我們非常抱歉，你們的政府上週做出違反奧林匹克的行為影響了你們，你們是政府行為的受害者」。（歐新社）

    主席帕森斯對此表示：「對於來自受影響的帕運運動員，我們非常抱歉，你們的政府上週做出違反奧林匹克的行為影響了你們，你們是政府行為的受害者」。（歐新社）

    2022/03/03 16:41

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯全面入侵烏克蘭，引發全世界撻伐。原本國際帕運委員會（IPC）保障俄羅斯、白俄羅斯選手參加明日開始舉行的北京冬季帕運，但不到24小時決定出現大逆轉。主席對此也表示：「對於來自受影響的帕運運動員，我們非常抱歉，你們的政府上週做出違反奧林匹克的行為影響了你們，你們是政府行為的受害者」。

    國際帕運委員會保障俄羅斯及白俄羅斯選手北京冬季帕運參賽權後，受到英國、德國等各國帕委會發聲明批評，烏克蘭選手與國際運動員倡議組織「全球運動員」（Global Athlete）也發表聲明沉痛表示，19歲烏克蘭的冬奧選手瑪雷舍夫才剛於保衛烏克蘭時死於戰火中，「我們究竟還要失去多少生命，才能等來體育界實施有效的制裁行動？」

    綜合外媒報導，受到外界批評浪潮，不到24小時，國際帕運委員會就推翻了原先的決定，代表俄羅斯和白俄羅斯運動員將被禁止參加將於4日開幕的2022北京冬季帕運會。

    國際帕運委員會主席帕森斯（Andrew Parsons）說，他們堅信體育、政治不該混為一談，然而戰爭已經影響到了這些奧運會上，這不是選手自身的過錯，許多政府在幕後對大家珍視的賽事造成影響，而國際帕運委員是一個會員制組織，會接受會員組織的意見。

    帕森斯說，昨天做出決定，是為了帕運長期的健康，但顯而易見，快速升級的局勢讓他們處於一個特別艱困的位置，「我們昨天說過會繼續傾聽，這就是我們現在在做的事情」，他說，過去12小時，大多成員都跟他們聯繫，表示如果不重新考慮決定，可能會造成嚴重後果，甚至很多國表示可能不參加比賽。「確保運動員安全對我們至關重要，選手村的狀況正在升級，現在已經有點控制不住了」。

    帕森斯也向俄羅斯、白俄羅斯的運動員道歉，他表示，作為帕運使命的一部份，他們有責任保障、監督帕運成功舉辦，為了維護帕運完整性和所有參賽者的安全，決定拒絕兩國的運動員參賽，「對於來自受影響的帕運運動員，我們非常抱歉，你們的政府上週做出違反奧林匹克的行為影響了你們，你們是政府行為的受害者」。

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