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    稱5300俄軍陣亡！ 烏克蘭公布俄國侵略「累計損失數據」

    俄羅斯持續進攻烏克蘭，雙方互有死傷。（美聯社）

    俄羅斯持續進攻烏克蘭，雙方互有死傷。（美聯社）

    2022/02/28 19:56

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯持續進攻烏克蘭，烏克蘭國防部副部長馬烈爾（Anna Maliar）今（28日）發文稱，從俄羅斯入侵烏克蘭以來，粗估俄軍陣亡5300人，另損失191輛坦克、816輛裝甲戰車、291輛軍用車輛以及60輛油罐車等，但相關數據未獲俄方證實。

    馬烈爾在台灣時間下午2點33分於臉書發文稱，從24日至28日俄軍入侵烏克蘭以來，總損失規模估計有29架飛機、29架直升機、191輛坦克、816輛裝甲戰車、74門大砲、1枚9K37飛彈、21門BM-21火箭炮、291輛軍用車輛、60輛油罐車、3架無人機、2艘船或船艦以及5個防空工具，另外粗估有5300名俄軍陣亡。

    馬烈爾並稱，由於戰爭時間相當持久，因此所有數據可能戰鬥隔天才能取得，所以統計上往往會延遲一天，加上戰場上指揮官必須集中精神作戰指揮，因此上述情報是戰鬥結束後得到的數據，在資料可信度上可算是相當精確的。

    俄羅斯官方尚未證實馬烈爾公布的數據。

    烏克蘭國防部副部長馬烈爾（見圖）今（28日）發文稱，從俄羅斯入侵烏克蘭以來，粗估俄軍陣亡5300人，另損失191輛坦克、816輛裝甲戰車、291輛軍用車輛以及60輛油罐車等，但相關數據未獲俄方證實。（圖取自馬烈爾臉書）

    烏克蘭國防部副部長馬烈爾（見圖）今（28日）發文稱，從俄羅斯入侵烏克蘭以來，粗估俄軍陣亡5300人，另損失191輛坦克、816輛裝甲戰車、291輛軍用車輛以及60輛油罐車等，但相關數據未獲俄方證實。（圖取自馬烈爾臉書）

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