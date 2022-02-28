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    上兵伐謀！烏克蘭建立俄軍戰俘資訊網 超強心戰手法曝光

    烏克蘭內政部建立捕獲俄軍戰俘及陣亡的資訊網站，讓俄軍家屬及外界了解戰俘或陣亡士兵最新情況。（圖取自200rf.com網站、美聯社、法新社，本報合成）

    烏克蘭內政部建立捕獲俄軍戰俘及陣亡的資訊網站，讓俄軍家屬及外界了解戰俘或陣亡士兵最新情況。（圖取自200rf.com網站、美聯社、法新社，本報合成）

    2022/02/28 18:51

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯進攻烏克蘭行動持續中，烏克蘭官方接連透露捕獲俄軍戰俘，烏克蘭內政部對此建立捕獲俄軍戰俘及陣亡的資訊網站，讓俄軍家屬及外界了解戰俘或陣亡士兵最新情況，疑藉此讓俄國民心動盪逼使總統普廷停戰，如此強大的心戰手法也讓網友大感佩服，直呼「這心戰手法很強大」。

    烏克蘭內政部近日用Telegram建立一個捕獲戰俘及陣亡資訊網 ，為俄軍入侵烏克蘭以來，被俘虜的士兵以及陣亡士兵的相關訊息，該網站稱「將及時發布從戰場上收到的照片和影片」。

    該網站指出，網站希望讓俄軍家屬了解陣亡者或戰俘最新情況，瀏覽網站可發現，被活捉的戰俘會錄製影片上傳到YouTube，死亡的士兵則提供相關身分證明的文件，可見多數俄軍戰俘都是年紀輕輕的士兵。

    烏克蘭這個心戰手法也讓網友紛紛大讚「這心戰很猛 國內民心動盪起來」、「這才是現代戰爭的手法，心戰永遠比軍火便宜且有力的多」、「21世紀的心戰更有梗了」、「這心戰有夠強 等等匿名者 拿去俄羅斯開始播」、「脅迫家屬對普廷施壓」、「烏克蘭這次心戰根本堪稱範本了」。

    也有人感嘆「翻一翻一堆2003年出生的耶 剛滿18歲就被送去當砲灰」、「有些都很年輕...滿難過他們被送來戰場」、「看了一堆是2000年後出生的...俄國志願役呢？」。

    據悉，目前俄羅斯政府已下令封鎖該網站。

    烏克蘭內政部建立捕獲俄軍戰俘及陣亡的資訊網站，讓俄軍家屬及外界了解戰俘或陣亡士兵最新情況，疑藉此讓俄國民心動盪逼使總統普廷停戰，如此強大的心戰手法也讓網友大感佩服。（圖取自200rf.com網站）

    烏克蘭內政部建立捕獲俄軍戰俘及陣亡的資訊網站，讓俄軍家屬及外界了解戰俘或陣亡士兵最新情況，疑藉此讓俄國民心動盪逼使總統普廷停戰，如此強大的心戰手法也讓網友大感佩服。（圖取自200rf.com網站）

    烏克蘭內政部近日用Telegram建立一個捕獲戰俘及陣亡資訊網，內容為俄軍入侵烏克蘭以來，被俘虜的士兵以及陣亡士兵的相關訊息，該網站稱「將及時發布從戰場上收到的照片和影片」。（圖取自200rf.com網站）

    烏克蘭內政部近日用Telegram建立一個捕獲戰俘及陣亡資訊網，內容為俄軍入侵烏克蘭以來，被俘虜的士兵以及陣亡士兵的相關訊息，該網站稱「將及時發布從戰場上收到的照片和影片」。（圖取自200rf.com網站）

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