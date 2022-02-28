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    習近平展現政治權威 中共高層已述職

    中共總書記暨中國國家主席習近平。（路透）

    中共總書記暨中國國家主席習近平。（路透）

    2022/02/28 16:35

    〔中央社〕中共延續去年「擴大述職對象」的做法，今年政治局常委等黨高層已經向黨中央和總書記習近平書面述職。習近平要求，要「敢於鬥爭、善於鬥爭」，迎接中共20大召開。

    新華社今天報導，根據黨中央規定，中央政治局委員、書記處書記，全國人大常委會、國務院、全國政協黨組成員，最高人民法院、最高人民檢察院黨組書記每年向黨中央和習近平總書記書面述職。近期，有關人員按規定向黨中央和習近平總書記書面述職。

    翻查資料，中共中央政治局委員於2018年3月首次向黨中央和習近平作出書面述職，新華社當時曾報導，這是中共19大以來為加強和維護黨中央集中統一領導的重要制度安排。

    到了2021年，規定要向黨中央和習近平述職者範圍擴大，除了政治局委員、中央書記處書記、副總理、國務委員，中共黨內的全國人大副委員長、全國政協副主席及「兩高」首長都要向習近平述職。分析指這進一步凸顯習近平的政治權威，鞏固其領袖地位。

    報導指出，習近平認真審閱了述職報告並提出重要要求，強調今年是進入全面建設社會主義現代化國家、向第2個百年奮鬥目標進軍新征程的重要一年，中共將召開第20次全國代表大會。

    這些要求包括：在思想上、政治上、行動上和黨中央保持高度一致；要堅持穩中求進工作總基調；要履行全面從嚴治黨主體責任；要敢於鬥爭、善於鬥爭，乘勢而上、砥礪前行，走好全面建設社會主義現代化國家之路，以實際行動迎接中共20大勝利召開。

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