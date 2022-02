畫面曝光！基輔近郊激戰 俄軍裝甲車隊慘遭殲滅

2022/02/28 17:51

首次上稿 17:13

更新時間 17:51

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,27日俄軍攻入靠近烏國首都基輔近郊布哈市(Bucha),遇上烏國守軍爆發激戰,孰料俄軍竟有一整支裝甲車隊慘遭殲滅,當地傳出的影片中,沿著街道布滿各式軍車的殘骸,有的慘遭砲火後還冒著煙,據說約有上百輛,可見戰況慘烈。

綜合外媒報導,烏俄雙方27日在靠近基輔近郊的布哈市街道爆發激戰,據公開影像可見,俄軍這支部隊企圖向基輔挺進時卻在這條街上遭烏軍殲滅,現場留下多輛燒焦或正在冒煙的俄軍車輛殘骸。

報導指出,據立陶宛國防部長艾努沙斯卡斯(Arvydas Anušauskas)27日在推特發文,公佈俄軍過去3天以來的損失數據,包括約50架軍機、近150輛坦克以及約4300名俄羅斯軍兵傷亡。

And this is the road between Bucha and Irpin.

Part of my usual bike route in the Kyiv region.

Today it is a Russian Death Valley. pic.twitter.com/qR79LZOcJM