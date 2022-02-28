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    南韓11類場所明起停用防疫通行證 加強高風險族群控管

    南韓將自3月1日暫停實施「防疫通行證」制度。（歐新社資料照）

    南韓將自3月1日暫停實施「防疫通行證」制度。（歐新社資料照）

    2022/02/28 16:27

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，考量Omicron變異株傳播特性，當局決定調整防疫措施，自3月起暫停實施「防疫通行證」制度，並將重心轉至對高風險族群及確診病例之控管。

    根據《韓聯社》報導，南韓目前針對餐廳、咖啡館等11類公共場所、醫療機構及50人以上聚會等祭出「防疫通行證」制度，民眾出入須出示疫苗接種或篩檢陰性證明，如今相關措施將自3月1日起暫停實施；另一方面，大規模活動和集會仍維持限員299人。

    南韓當局表示，這是在充分考量當前防疫情況和政策後制定的「暫行措施」；另指出「隨著每日確診病例急遽增至17萬例以上，公衛系統有限的診斷、檢測資源應集中在高風險族群及確診病例上」。

    另據南韓官方通報，當地27日新增13萬9626例確診、114例病歿，重症患者則增至715例；防疫部門預估，受Omicron變異株影響，確診病例恐在3月中達到高峰，預估屆時單日確診病例將攀升至25萬例。

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