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    烏克蘭情勢 77％日本民眾擔心台灣受波及

    俄羅斯在24日對烏克蘭發動軍事入侵行為，包括日本在內的7大工業國（G7）對俄羅斯採取經濟制裁措施。圖為基輔市區。（路透）

    俄羅斯在24日對烏克蘭發動軍事入侵行為，包括日本在內的7大工業國（G7）對俄羅斯採取經濟制裁措施。圖為基輔市區。（路透）

    2022/02/28 15:18

    〔駐日特派員林翠儀／東京28日報導〕日本經濟新聞今天發表最新民調顯示，有高達77%的日本受訪民眾擔心，國際社會若不能阻止俄羅斯入侵烏克蘭和變更國境，將導致中國對台灣動武。

    俄羅斯在24日對烏克蘭發動軍事入侵行為，包括日本在內的7大工業國（G7）對俄羅斯採取經濟制裁措施，民調顯示，有61%的受訪者認為日本應該與美歐一起加強制裁，另有30%的受訪者主張日本應採獨自的外交手法。

    報導指出，俄羅斯在2014年併吞烏克蘭南部的克里米亞時，日本因與俄羅斯正在進行北方領土返還的談判，當時日經進行的民調顯示，有多數受訪者傾向與俄羅斯維持關係，對於與歐美態度同步的支持度僅達31%，主張日本應採獨自的外交手法則佔54%，這次的民調結果則完全逆轉。

    另因中國的軍事威脅加強及台灣海峽的緊張情勢升溫，這次的民調也反映，有高達77%的日本受訪民眾擔心，國際社會若不能阻止俄羅斯入侵烏克蘭和變更國境，將導致中國對台灣動武，不擔心者僅佔11%。

    報導指出，從世代別來看，18到39歲佔76%、40到59歲為83%、60歲以上為79%，顯示日本各個世代均對台灣受到波及普遍感到憂心。

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