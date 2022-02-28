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    患難見真情！力挺烏克蘭抗俄 粉絲團揭來自波蘭的協助

    波蘭對開放邊界，讓烏克蘭人可以隨時進波蘭避難；圖為烏克蘭人在波蘭團聚相擁畫面。（路透）

    波蘭對開放邊界，讓烏克蘭人可以隨時進波蘭避難；圖為烏克蘭人在波蘭團聚相擁畫面。（路透）

    2022/02/28 16:11

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，國際為烏克蘭提供大力支持，其中波蘭出力最多，臉書粉絲團「波蘭女孩x台灣男孩 在家環遊世界」發文，在俄羅斯侵略烏克蘭之後，波蘭政府迅速做了許多決策，以實際的行動支持烏克蘭。

    擁有31萬追隨者的臉書粉絲團「波蘭女孩x台灣男孩 在家環遊世界」，是由來自波蘭的蜜拉與在台灣土生土長的葉士愷所創立，闡述在戰爭爆發後，波蘭對於烏克蘭的援助，粉絲團表示，波蘭對於烏克蘭有許多幫助，其中最重要的一點，就是開放邊界，讓烏克蘭人可以隨時進波蘭避難，甚至不需要任何covid檢查，連沒有身分證都可以幫忙處裡，現波蘭境內已有逾百萬烏克蘭難民。

    除了烏克蘭人外，攜帶寵物避難也一併通過，免除準備複雜文件與入境檢查，烏克蘭難民入境後，波蘭政府提供食物與飲水，也協助安排收容之處，若想去其他地方，也可免費搭乘大眾交通工具去任何他們想去的地方，同時提供他們免費平台收看本國媒體。

    波蘭政府也大力金援及提供武器給烏克蘭抗俄，民間也有許多人想盡辦法援助入境的烏克蘭人，協助安頓他們來到波蘭後的生活、提供飲食住宿生活日用品，很多公司也特別開了職缺，指定要提供給這些烏克蘭人，波蘭人民也開始挽袖排隊捐血，希望可以讓烏克蘭醫療不致於沒血可用。

    隨著戰局延長，「波蘭女孩x台灣男孩 在家環遊世界」認為，將來或許這個趨勢也會持續下去，有增無減，強調大多數的波蘭人都抱著歡迎的態度。

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