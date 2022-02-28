為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    公佈無人機擊毀俄軍車隊影片 烏軍：歡迎來到地獄！

    烏克蘭無人機瞄準攻擊俄軍車隊及防空飛彈。（圖擷取自烏克蘭武裝部隊總司令臉書粉絲專頁）

    烏克蘭無人機瞄準攻擊俄軍車隊及防空飛彈。（圖擷取自烏克蘭武裝部隊總司令臉書粉絲專頁）

    2022/02/28 08:55

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯24日入侵烏克蘭，烏克蘭軍民頑強抵抗俄軍侵略，先前向土耳其採購的拜拉克塔無人機（Bayraktar TB2）也在此次戰事中派上用場。烏克蘭武裝部隊總司令稍早在官方臉書中貼出兩段無人機擊毀俄軍車隊的影片，並在說明文字寫下：「歡迎來到地獄！」

    烏克蘭武裝部隊總司令27日在臉書貼出烏軍無人機攻擊俄軍車隊的影片，攻擊地點位於烏克蘭南部戰線處於激戰地的赫爾松（Kherson），影片中只見大量俄軍卡車車隊聚集整補，烏軍無人機攻擊後引發爆炸。烏克蘭武裝部隊總司令在臉書文字中表示：「歡迎來到地獄！」

    另外，烏克蘭武裝部隊總司令也貼出一段在基輔西方的日托米爾（Zhytomyr）的另一起攻擊影片，同樣是利用拜拉克塔無人機襲擊俄軍車隊，瞄準車隊中的「山毛櫸」（9K37 Buk）地對空飛彈進行攻擊。烏克蘭武裝部隊總司令也在文中怒嗆：「畏懼吧敵人們，在我們的土地上你們將永無寧日！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    土耳其宣布封鎖黑海 衛星曝大批俄軍朝基輔前進（不斷更新）
    2022/02/28 09:03

    土耳其宣布封鎖黑海 衛星曝大批俄軍朝基輔前進（不斷更新）
    俄軍持續進軍 基輔市長證實：我們已被包圍
    2022/02/28 07:45

    俄軍持續進軍 基輔市長證實：我們已被包圍

    年過三十易發福 體內這個濃度不夠！
    俄侵烏逾700萬人流離失所 至少352平民死亡、1684傷
    2022/02/28 07:33

    俄侵烏逾700萬人流離失所 至少352平民死亡、1684傷
    俄烏才剛確定要談判 衛星曝大批俄軍持續朝基輔推進
    2022/02/28 07:21

    俄烏才剛確定要談判 衛星曝大批俄軍持續朝基輔推進
    普廷搬「核武」威脅 美駐聯合國大使：須用最強力方式根除其行動
    2022/02/28 07:00

    普廷搬「核武」威脅 美駐聯合國大使：須用最強力方式根除其行動
    反戰！反普廷！反侵略！柏林10萬人上街挺烏克蘭
    2022/02/27 22:37

    反戰！反普廷！反侵略！柏林10萬人上街挺烏克蘭
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播