公佈無人機擊毀俄軍車隊影片 烏軍：歡迎來到地獄！

烏克蘭無人機瞄準攻擊俄軍車隊及防空飛彈。（圖擷取自烏克蘭武裝部隊總司令臉書粉絲專頁）

2022/02/28 08:55

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯24日入侵烏克蘭，烏克蘭軍民頑強抵抗俄軍侵略，先前向土耳其採購的拜拉克塔無人機（Bayraktar TB2）也在此次戰事中派上用場。烏克蘭武裝部隊總司令稍早在官方臉書中貼出兩段無人機擊毀俄軍車隊的影片，並在說明文字寫下：「歡迎來到地獄！」

烏克蘭武裝部隊總司令27日在臉書貼出烏軍無人機攻擊俄軍車隊的影片，攻擊地點位於烏克蘭南部戰線處於激戰地的赫爾松（Kherson），影片中只見大量俄軍卡車車隊聚集整補，烏軍無人機攻擊後引發爆炸。烏克蘭武裝部隊總司令在臉書文字中表示：「歡迎來到地獄！」

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另外，烏克蘭武裝部隊總司令也貼出一段在基輔西方的日托米爾（Zhytomyr）的另一起攻擊影片，同樣是利用拜拉克塔無人機襲擊俄軍車隊，瞄準車隊中的「山毛櫸」（9K37 Buk）地對空飛彈進行攻擊。烏克蘭武裝部隊總司令也在文中怒嗆：「畏懼吧敵人們，在我們的土地上你們將永無寧日！」

Байрактари в роботі. Наші оператори ювелірно криють колони ворожих військ. Знищено російський БУК в районі Малина Житомирської області.

Бійтеся, вороги! Не буде вам спокою на нашій землі!https://t.co/P5fCPeWTB8 pic.twitter.com/dH2UEUbKST — ВОЇНИ УКРАЇНИ???????? （@ArmedForcesUkr） February 27, 2022

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