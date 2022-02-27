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    定調俄侵烏為「戰爭」 土耳其封鎖黑海可能性大增

    俄羅斯入侵烏克蘭引起國際公憤，土耳其政府今（27）日首次將此定調為「戰爭」，增加了土耳其依國際公約對俄封鎖黑海的可能性。圖為俄軍潛艦13日通過土耳其博斯普魯斯海峽。（路透檔案照）

    俄羅斯入侵烏克蘭引起國際公憤，土耳其政府今（27）日首次將此定調為「戰爭」，增加了土耳其依國際公約對俄封鎖黑海的可能性。圖為俄軍潛艦13日通過土耳其博斯普魯斯海峽。（路透檔案照）

    2022/02/27 19:43

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭引起國際公憤，土耳其政府今（27）日首次將此定調為「戰爭」，增加了土耳其依國際公約對俄封鎖黑海的可能性。

    《路透》報導，土耳其政府今（27）日首次將俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動定調為「戰爭」，土耳其總統府發言人卡林（Ibrahim Kalin）就在推特上表示：「烏克蘭戰爭進入第四日，我們謹重申總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）對俄羅斯的呼籲，停止攻擊並開始談判停火協議。」

    土耳其通訊署署長阿爾通（Fahrettin Altun）也指出：「我們又在鄰近地區目睹了另一場的戰爭。」並再次重申總統艾多根的呼籲。

    報導指出，這是自俄羅斯入侵烏克蘭以來，土耳其政府首次使用「戰爭」來定調這場俄羅斯宣稱的「特種軍事行動」。

    雖然根據1936年《蒙特勒海峽制度公約》，土耳其擁有達達尼爾海峽及博斯普魯斯海峽的控制權，且有權在受到威脅或戰爭期間限制各國通行，但土耳其外交部長25日曾指出，即使如此，俄羅斯也能依據該公約要求讓其船艦回到母港。

    據悉，在此之前，烏克蘭曾向土耳其求援，要求土耳其對俄封鎖海峽，停止讓俄國軍艦進入黑海，並從南方海岸入侵烏克蘭。

    土耳其與烏、俄雙方都關係良好，但若進一步得罪俄羅斯，恐怕將會在能源、貨物進口、觀光旅遊產業上受到重挫，進一步衝擊原已受疫情肆虐的國內經濟。

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