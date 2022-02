烏克蘭記者目睹「家鄉遭炸毀」！當場哽咽：母親住在那

2022/02/27 20:16

〔即時新聞/綜合報導〕1名烏克蘭籍記者日前上節目接受採訪時,意外目睹家鄉遭炸毀的現場畫面,母親還住在遭炸的住宅6樓,令記者當場哽咽,一度說不出話,所幸連繫後得知母親安全,其他家人也平安無事。

根據澳洲媒體《9 NEWS》報導,2月25週五,BBC烏克蘭籍記者馬爾切夫斯卡(Olga Malchevska)接受採訪時,觀賞新聞直播,意外目睹家鄉基輔(Kyiv)遭炸的現場畫面,母親還居住在其中1棟10層公寓的6樓,令馬爾切夫斯卡當場哽咽,所幸聯繫後得知母親躲於地下室,其他家人也已經前往學校避難。

馬爾切夫斯卡難過地說,「我其實早在節目開始前就收到家鄉遭炸的消息,但我無法置信,竟在節目中目睹老家被炸成一片瓦礫,我的腦海至今仍無法聯想。不過,幸運的是,我的家人都平安無事。」

BBC主播詹若內(Karin Giannone)隨後也安撫馬爾切夫斯卡,「我不希望妳被迫談論如此『突然且痛苦』的事件。」,並坦言馬爾切夫斯卡是在節目中首次見到老家遭炸毀的場景。

The moment my @bbcukrainian colleague @Yollika sees pictures of her family home, partially destroyed overnight in #Kyiv.



We did not know until that moment it was her actual building that had been hit.



Thankfully Olga’s family is safe. pic.twitter.com/rglna1tvEA