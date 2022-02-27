烏克蘭記者目睹「家鄉遭炸毀」！當場哽咽：母親住在那

BBC烏克蘭籍記者馬爾切夫斯卡（Olga Malchevska）上節目接受採訪時，意外目睹家鄉遭炸的現場畫面，當場哽咽。（法新社）

2022/02/27 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕1名烏克蘭籍記者日前上節目接受採訪時，意外目睹家鄉遭炸毀的現場畫面，母親還住在遭炸的住宅6樓，令記者當場哽咽，一度說不出話，所幸連繫後得知母親安全，其他家人也平安無事。

根據澳洲媒體《9 NEWS》報導，2月25週五，BBC烏克蘭籍記者馬爾切夫斯卡（Olga Malchevska）接受採訪時，觀賞新聞直播，意外目睹家鄉基輔（Kyiv）遭炸的現場畫面，母親還居住在其中1棟10層公寓的6樓，令馬爾切夫斯卡當場哽咽，所幸聯繫後得知母親躲於地下室，其他家人也已經前往學校避難。

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馬爾切夫斯卡難過地說，「我其實早在節目開始前就收到家鄉遭炸的消息，但我無法置信，竟在節目中目睹老家被炸成一片瓦礫，我的腦海至今仍無法聯想。不過，幸運的是，我的家人都平安無事。」

BBC主播詹若內（Karin Giannone）隨後也安撫馬爾切夫斯卡，「我不希望妳被迫談論如此『突然且痛苦』的事件。」，並坦言馬爾切夫斯卡是在節目中首次見到老家遭炸毀的場景。

The moment my @bbcukrainian colleague @Yollika sees pictures of her family home, partially destroyed overnight in #Kyiv.



We did not know until that moment it was her actual building that had been hit.



Thankfully Olga’s family is safe. pic.twitter.com/rglna1tvEA — Karin Giannone （@KarinBBC） February 25, 2022

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