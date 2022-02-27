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    重要對外橋梁失守？ 俄國防部稱已「完全封鎖」烏南2沿海城市

    俄國防部宣稱，俄軍已完全封鎖烏國南部赫爾松及別爾江斯克這2座城市。圖為本月12日，烏克蘭警察和國民警衛隊軍人在赫爾松進行演習的畫面。（歐新社）

    俄國防部宣稱，俄軍已完全封鎖烏國南部赫爾松及別爾江斯克這2座城市。圖為本月12日，烏克蘭警察和國民警衛隊軍人在赫爾松進行演習的畫面。（歐新社）

    2022/02/27 20:09

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵烏引發全球高度關注，俄羅斯國防部週日（27日）聲稱，烏克蘭南部的赫爾松（Kherson）及別爾江斯克（Berdyansk）這2座城市已被俄軍完全封鎖。不過此說法還未獲烏方證實。

    根據《CNN》 報導，俄國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）今天發表聲明宣稱，赫爾松州首府赫爾松及亞速海（Azov Sea）沿岸城市別爾江斯克已被俄羅斯聯邦軍隊完全封鎖；另外，赫爾松州港口城市格尼奇斯克（Henichesk）和附近的切爾諾巴耶夫卡（Chernobayevka）機場也被俄軍控制。但烏方並未對此加以證實。

    CNN表示，自普廷（Vladimir Putin）24日大舉入侵烏克蘭，位於黑海與第聶伯河（Dnieper）沿岸的赫爾松就一直處於爭奪重要「對外橋梁」的激戰。當CNN的團隊24日抵達赫爾松時，就看到俄國戰車在赫爾松街頭橫行、戰機在低空飛行，不少當地民眾都相當恐懼。

    儘管克里姆林宮一再聲稱軍事行動勢如破竹，但烏克蘭政府表示俄軍其實已有數千人陣亡；英國國防部昨（26日）晚也表示，烏軍頑強抵抗，俄軍死傷恐遠超出克宮預期。CNN也引述美國高級官員消息指出，俄軍目前面臨部隊補給的困難，人員、軍武和飛機的損失比預期還要嚴重。

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