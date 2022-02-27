德國歷史性轉變軍援烏抗俄 謝志偉：走出納粹陰影才有真正救贖

德國總理蕭茲決定拋下德國不向衝突地區輸送武器的傳統，決定以更實際的方式支援烏克蘭。（彭博）

2022/02/27 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在當地時間26日宣布，德國軍方將運交1000件反戰車武器以及500枚「刺針」（Stinger）地對空飛彈給烏克蘭，協助它對抗俄羅斯入侵，此舉顛覆二戰後德國一直以來的政策，外界稱是「歷史性轉變」，駐德代表謝志偉也表示，稍微了解德國近代史的人都能體會，此決定有多不容易，「真正走出二戰納粹陰影才會獲得真正的救贖」。

德國總理蕭茲在德國時間26日晚間7點左右（台灣時間今晨2點）在其推特宣布，「俄國的侵襲標誌了一個時代的轉折點。我們將依力量所及，以提供武器的方式支持烏克蘭抵抗普廷的侵略，這是我們責無旁貸的責任。」將提供1000座肩上型反坦克榴彈發射器及500枚（地對空）刺針飛彈。

請繼續往下閱讀...

這標誌著德國的路線發生重大變化，由於納粹德國在二戰的侵略作為，戰後德國一直奉行不向衝突地區運送武器的政策，僅提供烏克蘭5000頂軍用頭盔和一家野戰醫院，遭外界嘲諷，不過德國總理蕭茲決定拋下德國不向衝突地區輸送武器的傳統，決定以更實際的方式支援烏克蘭。

駐德代表謝志偉也在臉書表示，德國新政府決定直接送武器到烏克蘭以抗俄，他必須為德國鼓掌，稍微了解德國近代史的人都能體會，此決定有多不容易，他認為：「德國人自此會有真正走出二戰納粹陰影的抒解感，能作出符合公義卻可能妨礙自己利益的決定，才會獲得真正的救贖！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法