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    權鬥慘烈！未執行習近平政策 中共去年94.3萬「關鍵少數」遭約談

    中共總書記暨中國國家主席習近平。（路透）

    中共總書記暨中國國家主席習近平。（路透）

    2022/02/27 07:42

    〔即時新聞／綜合報導〕中共中央紀委六次全會已於日前結束，中共官媒在昨天曝光中紀委書記趙樂際在會中的工作報告，回顧2021年的紀檢監察工作，提出「反腐成績單」，內容重點提及以中共領導人習近平「兩個維護」主張下的整肅工作，以「強化政治監督」為名，約談「關鍵少數」達94.3萬人次，問責5.5萬人，且整肅有90%以上來自中共中央巡視。

    據官媒曝出的「反腐」成績的文字敘述及數字，見到中共中央派系權鬥痕跡。

    據報告，由於正值換屆的敏感時刻，以踐行「兩個維護」為具體行動，嚴查搞政治攀附、拉幫結派、拉票賄選等行為，但在查察過程中「共約談領導班子成員、重點崗位人員94.3萬人次」。包括習家軍的鄭州市委書記徐立毅因鄭州7.20特大暴雨成災被調查，連同當地80餘名公職人員一併被問責；抗疫不力被問責及監察的對象達5.5萬人。

    25家金融單位遭「政治監督」，包括「人民銀行黨委」及「人保集團黨委」都遭處分未落實習近平政策及論述。

    根據數據，紀監查腐共立案63.1萬件、處分62.7萬人，其中有3.8萬人「主動投案」。這數據高於2019年及2020年。

    中央紀委國家監委網站提及，這份工作報告是在2月24日公布，當晚， 中央紀委國家監委再發布消息，指湖北省副省長曹廣晶受調查、25日再發布消息，指福建省廈門市人大常委會原主任陳家東受調查。

    在抓「關鍵少數」的部分，共有中管幹部63人、縣處級以上「一把手」7581人被查處，包括清洗政法體系的中共前公安部副部長孫力軍、鄧恢林、龔道安、王立科、劉新雲等人的「政治團伙案」，並有王富玉、周江勇、彭波等交織政治問題和經濟問題交織的腐敗案件。依報告，去年被處分國企5.9萬人、金融體系達1.2萬人、政法系統幹部6.4萬人。

    海外「獵狐」抓捕外逃1273人，其中「紅通人員」22人、監察對象318人，追回贓款167.4億元人民幣。

    習近平要求大量節約糧食，結果，有7.3萬人被查奢靡遭到教育和處理，其中有5.3萬人遭到黨紀處分。

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