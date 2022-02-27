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    烏北前線報捷！ 烏克蘭宣布俘虜俄軍戰車營指揮官

    烏克蘭武裝部隊表示，他們成功俘虜俄軍戰營指揮官，還秀出該員被俘的樣子及其軍人證件。

    烏克蘭武裝部隊表示，他們成功俘虜俄軍戰營指揮官，還秀出該員被俘的樣子及其軍人證件。

    2022/02/27 00:48

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰事引發全球高度關注！烏克蘭武裝部隊週六（26日）發布消息稱，在烏克蘭北部切爾尼戈夫（Chernigov）的一場戰鬥中，成功俘虜俄軍部隊的參謀長！

    烏克蘭武裝部隊26日透過推特宣布，北部作戰司令部部隊在切爾尼戈夫前線對俄軍發起閃電戰後，成功俘虜2名俄羅斯人，「他們（指被俘虜士兵）甚至沒時間對發生的事情做出反應」。烏克蘭武裝部隊還秀出其中一名俘虜的軍人證件，聲稱此人是41659部隊的參謀長軍官！

    後續烏克蘭武裝部隊再表示，該名被俘的部隊參謀長，是俄羅斯聯邦軍隊中央軍區第35摩托化步兵旅戰車營指揮官，已婚且育有2子。消息若屬實，將是俄軍一大打擊。

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