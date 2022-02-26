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    澤倫斯基死守基輔！總統顧問捎捷報：戰線已轉移至城郊

    烏克蘭總統澤倫斯基。（法新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基。（法新社）

    2022/02/26 17:18

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏交戰進入第3日，俄軍在烏國境內多處執行軍事行動，許多民眾紛紛出逃烏西利維夫（Lviv）、鄰國波蘭及摩爾多瓦（Moldova）等地。而宣布將死守首都基輔的總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），稍早也貼出影片現身，而他的顧問更是捎來捷報，稱戰線已轉移至基輔城郊。

    根據《半島電視台》最新報導，烏國總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）表示，軍隊已能對進入基輔的俄軍進行強而有力的防禦。

    波多利亞克補充，俄軍仍嘗試將大量部隊轉移至基輔，並持續在城郊地區，與烏克蘭軍隊交戰。

    報導引述《烏克蘭獨立新聞社》（UNIAN）的最新消息指出，波多利亞克表示，基輔城內與郊區的戰情，皆已獲得控制。

    烏克蘭總統顧問波多利亞克（見圖），稍早指出，戰線已轉移至基輔城郊。（圖擷取自@InformateCaj推特）

    烏克蘭總統顧問波多利亞克（見圖），稍早指出，戰線已轉移至基輔城郊。（圖擷取自@InformateCaj推特）

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