去年才跪人民幣 網紅今又失言稱要去烏克蘭巡迴表演引議

2022/02/26

〔即時新聞/綜合報導〕好笑嗎?馬來西亞裔英國網紅「羅杰叔叔(Uncle Roger)」黃瑾瑜靠吐槽走紅,但在2021年切割力挺維族人權議題的合作嘉賓,投向人民幣懷抱,被譏「RMB比MSG香」,如今再度惹議,24日表示要在自己的世界巡迴表演日程裡加上烏克蘭行程,引發網友不滿。黃瑾瑜刪除惹議推文後再發文戲謔,無道歉之意。

黃瑾瑜24日透過推特發文表示,「不要轉台!我要在我的HAIYAA世界巡迴裡加一些烏克蘭行程」,不顧烏克蘭無辜百姓遭到戰火侵害的痛苦,自以為幽默,馬上引起推特網友不滿;有推特網友備份他的言論表示,「有人正在死去,然後他覺得這種事很幽默而且可以拿來開玩笑」。

誇張言論連《彭博》編輯都看不下去,留言「他真的是我看過最不搞笑的喜劇演員,這番言論真的是冷場到極致」,網友則回覆「妳人真好,還稱呼他『喜劇演員』」。

其他網友則一致表達譴責,「本色盡展,有人訝異嗎?」、「供啥X」、「他發這種文就是想要出名吧?在這篇推文之前我根本不知道有這號人物」、「他所有的笑話都很難笑,我真的不明白為嘲笑別人煮炒飯的方式有什麼好笑的,現在又搞這齣?然後還有人想用喜劇演員的身分合理化他的發言?戰爭到底有什麼好笑的?」

失言引來批評,黃瑾瑜便把爭議推文刪除,接著戲謔表示「噢!有時候在你腦子裡覺得很好笑的想法在現實世界裡好像不那麼有趣」,有粉絲希望他發言謹慎一點,「不要再有下次」,他反而回文要粉絲去聽他的廣播節目,「絕對會有下一次」,毫無道歉之意。

2021年1月,黃瑾瑜與美國華裔youtuber陳興(Mike Chen)合作拍片,遭到小粉紅出征,只因陳興曾發文批評中共、力挺維吾爾族人權、譴責香港國安惡法,黃瑾瑜迅速刪除影片並透過微博向小粉紅道歉,道歉文以「某YouTube博主」代稱陳興,讓民主國家網友直嘆「RMB比MSG香」。

Deleted his tweet, doesn’t even apologize, and proceeds to shill his podcast. Wow. pic.twitter.com/AIF4OyNcrX

It’s kind of you to even label him as a comedian