去年才跪人民幣 網紅今又失言稱要去烏克蘭巡迴表演引議

馬來西亞裔英國網紅「羅杰叔叔（Uncle Roger）」黃瑾瑜拿俄烏戰事開玩笑，引發推特網友不滿。（翻攝推特）

2022/02/26 15:41

〔即時新聞／綜合報導〕好笑嗎？馬來西亞裔英國網紅「羅杰叔叔（Uncle Roger）」黃瑾瑜靠吐槽走紅，但在2021年切割力挺維族人權議題的合作嘉賓，投向人民幣懷抱，被譏「RMB比MSG香」，如今再度惹議，24日表示要在自己的世界巡迴表演日程裡加上烏克蘭行程，引發網友不滿。黃瑾瑜刪除惹議推文後再發文戲謔，無道歉之意。

黃瑾瑜24日透過推特發文表示，「不要轉台！我要在我的HAIYAA世界巡迴裡加一些烏克蘭行程」，不顧烏克蘭無辜百姓遭到戰火侵害的痛苦，自以為幽默，馬上引起推特網友不滿；有推特網友備份他的言論表示，「有人正在死去，然後他覺得這種事很幽默而且可以拿來開玩笑」。

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誇張言論連《彭博》編輯都看不下去，留言「他真的是我看過最不搞笑的喜劇演員，這番言論真的是冷場到極致」，網友則回覆「妳人真好，還稱呼他『喜劇演員』」。

其他網友則一致表達譴責，「本色盡展，有人訝異嗎？」、「供啥X」、「他發這種文就是想要出名吧？在這篇推文之前我根本不知道有這號人物」、「他所有的笑話都很難笑，我真的不明白為嘲笑別人煮炒飯的方式有什麼好笑的，現在又搞這齣？然後還有人想用喜劇演員的身分合理化他的發言？戰爭到底有什麼好笑的？」

失言引來批評，黃瑾瑜便把爭議推文刪除，接著戲謔表示「噢！有時候在你腦子裡覺得很好笑的想法在現實世界裡好像不那麼有趣」，有粉絲希望他發言謹慎一點，「不要再有下次」，他反而回文要粉絲去聽他的廣播節目，「絕對會有下一次」，毫無道歉之意。

2021年1月，黃瑾瑜與美國華裔youtuber陳興（Mike Chen）合作拍片，遭到小粉紅出征，只因陳興曾發文批評中共、力挺維吾爾族人權、譴責香港國安惡法，黃瑾瑜迅速刪除影片並透過微博向小粉紅道歉，道歉文以「某YouTube博主」代稱陳興，讓民主國家網友直嘆「RMB比MSG香」。

Deleted his tweet, doesn’t even apologize, and proceeds to shill his podcast. Wow. pic.twitter.com/AIF4OyNcrX — Jason Ng （@ByJasonNg） February 24, 2022

It’s kind of you to even label him as a comedian — Gina Wong （@ginacnwong） February 24, 2022

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