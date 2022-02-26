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    從未犯過錯！ 美情報高層：將普廷視為瘋子是巨大誤判

    包括美國總統拜登、美國國務卿布林肯與各國多名現任、前任官員，接連針對普廷的言談舉止，對他個人的理治狀態表達擔憂，各國觀察人士更質疑他「陷入偏執」、「精神錯亂」與「脫離現實」。（歐新社）

    包括美國總統拜登、美國國務卿布林肯與各國多名現任、前任官員，接連針對普廷的言談舉止，對他個人的理治狀態表達擔憂，各國觀察人士更質疑他「陷入偏執」、「精神錯亂」與「脫離現實」。（歐新社）

    2022/02/26 15:54

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏開戰前，不少西方官員開始質疑俄國總統普廷的理智，更有聲音認為，普廷的言行與應對危機的方式已出現改變，散發出「古怪」、「偏執」的氣息，讓他更加危險，然而有外媒引述多名專家說法並加以分析，認為普廷下令入侵烏克蘭雖是一場豪賭，但背後可能一點也不瘋狂。

    《美國之音》刊文指出，在俄羅斯入侵烏克蘭前後，包括美國總統拜登、美國國務卿布林肯與各國多名現任、前任官員，接連針對普廷的言談舉止，對他個人的理治狀態表達擔憂，各國觀察人士更質疑他「陷入偏執」、「精神錯亂」與「脫離現實」。

    然而，文章也引述曾與俄羅斯有長年交手經驗的美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）、美國中情局前高官霍夫曼（Daniel Hoffman）與許多國安情報高官的說法，認為「將普廷視為瘋子會是一次巨大的誤判」。

    其中伯恩斯直言，自己滿頭白髮是多年與普廷治下俄羅斯打交道的後果，「低估普廷永遠是錯誤的」，而霍夫曼更在受訪時對普廷做出了一定程度的高評價，認為後者「還沒有犯過任何錯誤」。

    報導稱，霍夫曼口中的未犯過錯，指的是俄羅斯過往在車臣、喬治亞、克里米亞與敘利亞成功的軍事行動。

    這些情報界要員認為，普廷受到過往軍事行動成功的鼓舞，找到一個「將自己夙願化為現實」的機會，而入侵烏克蘭便是行動的第一步，而普廷的豪賭正是建立在他相信美國與其盟友，現階段都不太願意處理外國衝突，從目前的發展來看，普廷的第一步或許收得不錯的成果。

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