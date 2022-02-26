俄羅斯入侵烏克蘭 傳中國官方「通知」媒體：對俄不利言論不發

中國領導人習近平（右）與俄國總統普廷（左）關係密切，傳中媒獲令對俄國不利新聞不發。（美聯社）

2022/02/26 12:52

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯近日軍事進犯烏克蘭，世界各國也針對此事件表達各自立場，其中中國的態度偏向親俄，該國外交部發言人華春瑩曾在記者會中，把問題歸因於北約與美國，如今有消息傳出，中國官方「通知」各媒體，報導立場與外交系統一致。

《自由亞洲電台》報導，之所以外界發現中國官方帶風向的動作，是因為《新京報》旗下媒體「世面」不小心在微博上誤傳官方指令，明確提及烏克蘭相關內容「對俄不利、親西方的不發」，對此曾任職中國某媒體的記者張家義表示，該國媒體對於重大事件的報導，基本上緊跟《人民日報》、《新華社》以及《央視》，傳播鏈下層的學者以及自媒體，也會依附官方論點發表言論，進而影響大眾的判斷。

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張家義以俄烏事件舉例，即便俄國的行為違反人道主義原則，但當局想要釋出的風向卻是「在台灣問題上也可以這樣做」，另一位曾在省級媒體工作的高姓編輯透露，中國宣傳部門對媒體從未鬆綁，尤其近20年，媒體報導重大事件前，都要先等中宣部把路線定調。

高姓編輯推測，對於俄烏局勢，中國媒體未來可能會強調地區和平，並默認俄羅斯對烏東地區的併吞行為，然而中媒這麼做仍會遇到問題，因為俄羅斯不會滿意中方以上立場，該國的目標是占領整個烏克蘭。

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