俄軍進犯基輔爆發激烈巷戰！總統、市長續留首都浴血反抗

2022/02/26 13:30

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯總統普廷24日拂曉派兵「三面夾擊」後,烏克蘭首都基輔(Kyiv)接連遭到飛彈襲擊,恐將失守,據外媒的最新消息,俄國地面部隊已經進入基輔,持續推進中,而烏國總統及基輔市長也說,會留下來作戰。

根據《福斯新聞》報導,人在基輔採訪的記者因斯特(Trey Yingst)表示,俄軍已進入基輔市,距離他所在位置車程約10至15分鐘的地方,能聽到小型武器開火聲、爆炸聲,俄軍多方向發動攻擊,並與烏軍爆發「街頭巷戰」。

請繼續往下閱讀...

因斯特提到,他所在位置處傳出的聲響,包含了「防空作戰」(anti-aircrat)及爆炸聲,但他無法清楚辨別;而基輔的300萬市民,許多人都還在市區地鐵內,焦急且驚恐地等待,希望俄軍的空中轟炸與地面推進的部隊,能夠停止行動。

因斯特轉述,烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)及基輔市長克里契科(Vitaly Klitschko)今(26日)晚間將繼續待在首都,他們都說,會跳出來作戰,同時呼籲公民與他們一樣,起身反抗俄軍。

Russian forces are closing in on Kyiv. Intense fighting ongoing. pic.twitter.com/OfnOZtOMYf