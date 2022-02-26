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    俄軍進犯基輔爆發激烈巷戰！總統、市長續留首都浴血反抗

    烏克蘭總統澤倫斯基（左）與基輔市長克里契科（右）將續留首都，起身反抗俄軍。（歐新社、路透，本報合成）

    烏克蘭總統澤倫斯基（左）與基輔市長克里契科（右）將續留首都，起身反抗俄軍。（歐新社、路透，本報合成）

    2022/02/26 13:30

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷24日拂曉派兵「三面夾擊」後，烏克蘭首都基輔（Kyiv）接連遭到飛彈襲擊，恐將失守，據外媒的最新消息，俄國地面部隊已經進入基輔，持續推進中，而烏國總統及基輔市長也說，會留下來作戰。

    根據《福斯新聞》報導，人在基輔採訪的記者因斯特（Trey Yingst）表示，俄軍已進入基輔市，距離他所在位置車程約10至15分鐘的地方，能聽到小型武器開火聲、爆炸聲，俄軍多方向發動攻擊，並與烏軍爆發「街頭巷戰」。

    因斯特提到，他所在位置處傳出的聲響，包含了「防空作戰」（anti-aircrat）及爆炸聲，但他無法清楚辨別；而基輔的300萬市民，許多人都還在市區地鐵內，焦急且驚恐地等待，希望俄軍的空中轟炸與地面推進的部隊，能夠停止行動。

    因斯特轉述，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）及基輔市長克里契科（Vitaly Klitschko）今（26日）晚間將繼續待在首都，他們都說，會跳出來作戰，同時呼籲公民與他們一樣，起身反抗俄軍。

    俄軍已進入烏克蘭基輔市內，並與烏軍爆發「街頭巷戰」。（歐新社）

    俄軍已進入烏克蘭基輔市內，並與烏軍爆發「街頭巷戰」。（歐新社）

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