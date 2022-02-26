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    絕望！烏克蘭人肉身擋俄軍裝甲車 激似「六四坦克人」影片曝光

    最近一段影片在網路瘋傳，面對一排俄羅斯裝甲車，一名烏克蘭人上前以肉身阻擋，畫面讓人不免聯想到中國六四事件中著名的坦克人。（本報合成，上取自推特影片，下為美聯社檔案照）

    最近一段影片在網路瘋傳，面對一排俄羅斯裝甲車，一名烏克蘭人上前以肉身阻擋，畫面讓人不免聯想到中國六四事件中著名的坦克人。（本報合成，上取自推特影片，下為美聯社檔案照）

    2022/02/26 10:49

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯陸海空三面大軍壓境烏克蘭，陸續有人拍下俄軍坦克等廣義裝甲車開上烏國市區道路的畫面，甚至傳出毀車傷人情事，最近有一段影片在網路瘋傳，面對一排俄羅斯裝甲車，一名烏克蘭人上前以肉身阻擋，畫面讓人不免聯想到中國六四事件中著名的「六四坦克人」場景。

    綜合外媒報導，最新一段影片在推特瘋傳，畫面中一排俄羅斯裝甲車由遠而近，排列整齊地行駛於烏克蘭街頭，在車隊朝鏡頭駛來的同時，一名疑似是烏克蘭平民的男子朝著裝甲車走去，直接站在行進路線上，試圖以肉身阻擋進犯的敵軍。

    畫面顯示，男子除了阻擋裝甲車以外，還將石塊等類似大小的物體擲向武裝車輛，他隨後還攀上車輛左前側部件，試圖阻止車輛行進，俄軍裝甲車見狀連忙轉向避開，並未與男子發生碰撞。

    從影片中發現，男子顯然未對俄國軍車造成有效的傷害，但烏克蘭人在絕望中守護家園的嘗試，卻也因此傳遍網路，引發全球網友熱議，而畫面的高度相似性，更讓人不免聯想到中國六四事件中的坦克人場景，截至目前，仍無法辨識這名烏克蘭男子的身分，也不清楚他後續的遭遇。

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