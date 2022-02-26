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    烏克蘭部隊捍衛首都抗俄軍 蒲亭擬派員與烏談判

    2022/02/26 05:30

    〔中央社〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）蔑視俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）要他下台之際，烏克蘭軍隊今天在首都基輔（Kyiv）抵抗俄軍進犯。

    法新社報導，蒲亭昨天下令全面入侵烏克蘭，在48小時內已迫使逾5萬烏克蘭人民逃離家園，歐洲聯盟也對蒲亭個人施加制裁。

    憂心歐洲新冷戰局面，北大西洋公約組織（NATO）今天表示，已部署快速反應部隊增強東翼防禦能力。

    蒲亭今天發表電視演說，形容烏克蘭政府為「恐怖主義分子」和「一群吸毒者和新納粹分子」。他還要烏克蘭軍方奪取政權。

    澤倫斯基在基輔街頭自拍影片上傳社群媒體回應，誓言留下來保衛首都。

    澤倫斯基在總統府大樓外說：「我們全部都在這裡，我們的軍隊在這裡，社會公民也在這裡。我們全都在此捍衛我們的獨立、我們的國家。」

    以美國為首的北約聯盟今天表示，烏克蘭軍隊正奮勇抵抗俄軍。

    北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在緊急峰會後指出：「烏克蘭軍隊正奮勇戰鬥，且實際上能對入侵的俄軍造成損害。」

    他還說，北約有100架戰機和120多艘船艦戒備，同時增派部隊部署北約東翼成員國。

    今天稍早，基輔北部的奧布隆斯基（Obolonsky）可聽見小規模交火和爆炸聲響。

    烏克蘭軍隊今天據報，在距基輔以北40至80公里外的兩處地點與俄羅斯武裝部隊戰鬥。

    烏克蘭軍方指出，俄軍自東北部和東部向首都逼近。

    烏克蘭表示，目前軍民共137人喪生。

    烏克蘭國防部宣稱已有2800名俄羅斯軍人死亡，但未提供任何證據。莫斯科迄今未提供任何傷亡數據。

    俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）說，只要烏克蘭武裝部隊「放下武器」，莫斯科準備談判，並稱「沒人打算攻佔烏克蘭」。

    克里姆林宮發言人表示，蒲亭準備指派代表前往白俄羅斯首都明斯克（Minsk）與烏克蘭代表談判。1110226

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