烏克蘭人泣訴戰火攻破民房 基輔百姓躲地鐵站過夜

俄羅斯大部分的攻擊都選在晚上，烏克蘭民眾都躲在家裡的地下室，或是地鐵站過夜。（Rytis Renkauskas提供）

2022/02/26 06:21

〔記者何宗翰／綜合報導〕俄羅斯24日發動陸、海、空攻擊侵略烏克蘭，是歐洲從二次世界大戰以來，一國對另一國最大規模的開戰，烏克蘭東亞專家Nataliya Plaksiyenko-Butyrska在烏克蘭時間25日晚間接受本報訪問，批評這次俄羅斯的入侵和二戰時的希特勒一模一樣，「俄羅斯總統普廷下令攻擊烏克蘭，為自己的行為辯護為和平使命，但全世界已經知道這是假的！只有他還不承認。」

Nataliya目前還在烏克蘭首都基輔，並未撤離，她形容這次戰爭是21世紀以來最恐怖的事情，一個比較強勢的國家，開始攻打另一個獨立國家，而發動戰爭的原因，只是俄羅斯想強迫烏克蘭用他們的發展方式，「普廷一直以來反對一個事實：沒有烏克蘭這個國家。」

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Nataliya表示，2014年俄羅斯第一次試圖破壞烏克蘭這個國家，佔據了頓巴斯（Donbass）和克里米亞（Crimea）；這一次俄羅斯的入侵跟希特勒一模一樣，目的是要佔領政府所在地，進而建立自己想要的政府，包括車諾比核電廠舊址也被佔領，25日已經發現那個區域的輻射數值往上增加，相當危險。

Nataliya說，俄羅斯軍隊選在清晨4點鐘，老百姓都還在睡夢中，就利用炸彈開始攻擊烏克蘭和平的城市，「俄羅斯對外聲稱他們只破壞軍事設施，但是其實他們還破壞了老百姓的住所，很多婦女、孩子們都成了受害者，基輔已經沒有任何安全的地方！」

Nataliya說，25日基輔的情勢很緊張，很多戰鬥部隊鬼鬼祟祟進了城市，從不同的方向用坦克及炸彈攻擊城市，包括住宅區、平民的房子，人民的生命財產損失很大；大部分的攻擊都選在晚上，所以民眾都躲在家裡的地下室，或者躲在地鐵站過夜。目前水、電、食物、網路都還有，如果有人受傷了，警察及民眾自組的保衛隊都會協助送醫。

「 現在烏克蘭的情況真的非常慘，我們面臨了真實的戰爭，很多人開始離開自己的家。」Nataliya說，多數民眾對於這場戰爭都毫無準備，雖然西方的情報有提醒過，但是烏克蘭人實在想不到俄羅斯有任何理由會發動攻擊；除此之外，俄羅斯網軍目前也散佈很多假消息及流言，比如某個戰略位置重要的建築被佔領了，某一些城市自己向敵人投降了，還會亂報戰爭損失與傷亡的數量，希望引起民眾恐慌。

Nataliya分析，對於戰爭何時會結束，目前還無法預測，但每天侵略範圍都越來越大，死亡人數和各種損失都在增加，25日烏克蘭總統澤淪斯基建議和普廷見面談判，雖然俄羅斯對外表示已準備好展開談判，但是目前攻擊並沒有減緩的跡象。

Nataliya說，現在烏克蘭人只希望世界各國集合起來給普廷施壓，讓這場戰爭盡快結束，「請全世界的民眾一起努力，讓戰爭停止！否則將有難以承受的損失及流不盡的眼淚，會是一個徹底的悲劇！」

俄羅斯大部分的攻擊都選在晚上，烏克蘭民眾都躲在家裡的地下室，或是地鐵站過夜。（Rytis Renkauskas提供）

俄羅斯大部分的攻擊都選在晚上，烏克蘭民眾都躲在家裡的地下室，或是地鐵站過夜。（Rytis Renkauskas提供）

俄烏戰火攻破民房，民眾流離失所。（Rytis Renkauskas提供）

俄烏戰火攻破民房，民眾流離失所。（Rytis Renkauskas提供）

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