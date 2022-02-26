烏克蘭戰爭西媒關切台灣 專訪代表談中國威脅

2022/02/26 03:21

〔中央社〕俄羅斯向烏克蘭開戰，引發全球震盪，西班牙社會也相當關切台灣與台海安全。中華民國駐西班牙代表處劉德立代表接受西國電臺專訪，警告俄羅斯與中國正企圖任意改變世界秩序。

駐西班牙代表處劉德立代表於2月24日晚間接受西班牙第三大廣播電臺「零微波」（Onda Cero）黃金時段最受歡迎節目「指南針」（La Brujura）主持人魯卡斯（Juan Ramon Lucas）專訪，現場另有「道理日報」（La Razon）社長馬問濤（Francisco Marhuenda）與談。

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主持人首先詢問，在俄羅斯攻擊烏克蘭之際，台灣對於中國進犯之恐懼是否升高？

劉德立首先表示，台灣譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害，呼籲各方透過和平方式理性解決爭端，共同努力維繫區域和平與穩定，軍事絕非解決分歧之選項。俄國軍事行徑不僅加深台灣對烏克蘭局勢的關切，也引發可能於世界其他地方產生迴響的擔憂。

他說，若西方在面對烏克蘭危機時，未展現嚇阻作為，即等同於為中國在內的其他專制強權開啟可恣意妄為先例。「身為國際社會一員，台灣願為和平解決爭端共同努力」。

接著主持人提問是否認為西方敢於對中國祭出制裁。對此劉德立指出，若要捍衛國際秩序，西方國家必須嚇阻俄羅斯及中國。因為俄國與中國正企圖任意重新定義「民主」概念，就如同中國所宣稱，評斷民主之最終標準應為是否產生具體效果。

「中俄兩大專制強權企圖重新建構不同的世界秩序，其他國家不應予以屈服。面對烏克蘭危機，西方國家應該要展現堅決立場。」

台灣民主成績全球有目共睹，主持人表示，台灣身為全球前10名之民主國家，面對侵略可能性，民眾如何備戰？

劉德立引用蔡英文總統提出的三大要點，即持續強化台海軍事動態因應整備，確保國家安全、全面提升應對認知作戰，穩定社會民心士氣，以及持續因應各項經濟變數，維持物資、物價及股匯市穩定。

最後被問及台美關係與美國對台承諾時，劉德立回覆道，美國拜登政府數次重申台美關係「堅若磐石」，就如美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）所言。

另外，美國於1979年通過「台灣關係法」，成為若中國軍事犯台，美國得以干涉的法律依據，因此台灣與美國及歐盟關係緊密篤實。

「零微波廣播電臺」為西國第三大廣播電臺，於西國全國設有200多個廣播站，每天收聽者達183萬人，深受西國政、經、學界及知識分子重視，極具影響力。（編輯：徐睿承）1110226

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