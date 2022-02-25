歐美制裁俄羅斯遲不用SWIFT殺手鐧 WSJ：擔心中國漁翁得利

環球銀行金融電信協會（SWIFT）全球銀行支付系統標誌。（路透檔案照）

2022/02/25 23:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統拜登24日宣佈擴大制裁俄羅斯，但是仍未禁止俄羅斯使用環球銀行金融電信協會（SWIFT）全球銀行支付系統。華爾街日報引述專家看法，認為美歐遲不使用這項可能對俄羅斯最具殺傷力的手段，其中一大顧慮是擔心中國從中得利。

拜登迄今針對俄羅斯侵略烏克蘭所祭出的兩波制裁行動，尚不包括將俄羅斯從SWIFT系統剔除。他24日在記者會上回覆記者提問時，表示「這一直是個選項，但是此刻這並非其他歐洲國家希望採取的」。一名美國官員坦承，此舉「會有龐大的餘波」。

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華爾街日報25日報導，諸多顧慮中，最主要的是經濟上的反效果，包括助長捨美元計價交易和西方金融市場，如此，中國將漁翁得利。

前國際貨幣基金（IMF）中國事務部主管普拉薩（Eswar Prasad）說，任何重大金融制裁，都有利於促進與中國的貿易，侵蝕美元為主的全球金融體系；俄羅斯和中國一直努力建立自己的跨境銀行間結算系統，取代西方的SWIFT，儘管莫斯科的系統使用者並不多，但是中國的系統可以讓這兩國繞過SWIFT。

普拉薩還指出，透過中國的系統交易，會妨礙美國和其盟邦監督、進而干擾的能力，且因中俄貿易可直接用人民幣結算，也將降低對美元需求性。

英國表示支持將俄踢出SWIFT，會繼續遊說猶豫不決的盟邦採取這一步行動。法國財政部長勒麥爾25日說，這是「最後手段」，仍未被排除。

烏克蘭總統澤倫斯基25日表示，盟邦對俄羅斯的制裁「還不夠」，「我們要求切斷俄羅斯與SWIFT的聯繫」。

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