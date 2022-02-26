阻擋俄軍推進！他自願「手動引爆」炸橋為烏克蘭捐軀

烏克蘭特種營工程師斯卡昆犧牲生命炸橋，阻擋俄軍推進。（圖取自推特）

2022/02/26 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯揮軍進犯烏克蘭，戰火不斷延燒，俄軍已經打進首都基輔。而一名英勇的烏克蘭士兵為了阻止俄軍繼續向前推進，犧牲自己的生命炸毀連通橋梁。

綜合外媒報導，烏克蘭軍隊計畫炸毀俄羅斯軍隊前面的一座橋梁，阻擋敵軍的推進，事先在橋上埋了炸彈，不過，俄軍已經兵臨城下，他們沒有時間遠程引爆。

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這時，特種營的工程師斯卡昆（Vitaly Vladimirovich Skakun）跳了出來，自願承擔引爆任務，他在無線電裡和同袍們說，自己將會手動引爆炸彈，同時向大說了再見，隨後為國捐軀。

斯卡昆的同袍說，斯卡昆透過無線電說要炸毀橋梁後，隨即就傳出爆炸聲，「我們的兄弟死了，但他的英勇行動大大減緩敵人的前進速度，使部隊能夠重新部署和組織防禦。」

Vitaly Skakun is hailed as a hero after sacrificing his life to blow up the Henichesky Bridge.



The bridge was mined but a Russian column was advancing and there was no time to detonate it remotely.



Skakun radioed his unit and told them he would do it manually, saying goodbye. pic.twitter.com/6gqIFxlc01 — Visegrád 24 ???????????????????????????????? （@visegrad24） February 25, 2022

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