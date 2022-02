阻擋俄軍推進！他自願「手動引爆」炸橋為烏克蘭捐軀

2022/02/26 00:20

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯揮軍進犯烏克蘭,戰火不斷延燒,俄軍已經打進首都基輔。而一名英勇的烏克蘭士兵為了阻止俄軍繼續向前推進,犧牲自己的生命炸毀連通橋梁。

綜合外媒報導,烏克蘭軍隊計畫炸毀俄羅斯軍隊前面的一座橋梁,阻擋敵軍的推進,事先在橋上埋了炸彈,不過,俄軍已經兵臨城下,他們沒有時間遠程引爆。

這時,特種營的工程師斯卡昆(Vitaly Vladimirovich Skakun)跳了出來,自願承擔引爆任務,他在無線電裡和同袍們說,自己將會手動引爆炸彈,同時向大說了再見,隨後為國捐軀。

斯卡昆的同袍說,斯卡昆透過無線電說要炸毀橋梁後,隨即就傳出爆炸聲,「我們的兄弟死了,但他的英勇行動大大減緩敵人的前進速度,使部隊能夠重新部署和組織防禦。」

Vitaly Skakun is hailed as a hero after sacrificing his life to blow up the Henichesky Bridge.



The bridge was mined but a Russian column was advancing and there was no time to detonate it remotely.



Skakun radioed his unit and told them he would do it manually, saying goodbye. pic.twitter.com/6gqIFxlc01