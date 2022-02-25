民主國家對俄祭半導體制裁 可能促北京加緊自給自足腳步

圖為中國中芯國際的上海總部外觀。（彭博檔案照）

2022/02/25 23:20

〔編譯茅毅／路透上海25日電〕路透25日報導，美國等西方國家聯手台灣、日本和南韓，對24日全面入侵烏克蘭的俄羅斯實施廣泛制裁，阻其獲得從晶片、電腦到電子產品的外國出口商品。分析師認為，這很可能加速中國推動其本國半導體產業的自給自足。

在俄國總統下令進攻烏克蘭後，華府即宣布出口限制等一系列制裁措施，將勒令使用美國工具來製造高科技及低技術品項的海外公司，在運交這些品項予俄國前，先取得美國核發的許可證。中俄均缺乏先進晶片的製造能力，但中方的首要長期政策目標之一，就是建立獨立與不仰人鼻息的半導體產業。

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當中國華為的手機業務2019年因美國政府實施制裁而一落千丈時，這樣自給自足的重要性變得更為明顯。美方當時切斷華為許多的海外晶片供應，並有效地使其無法自製晶片。中國1名要求匿名的晶片製造顧問說，中方很可能會關注美國等國對俄國的制裁和俄方因此受到的衝擊，並學到教訓。俄國的晶片產業失敗，要仰賴全球的半導體，使北京更為渴望擁有自主技術。

華府藉由擴大制裁，2020年將中國首屈一指的晶片製造商中芯國際納入制裁清單，進一步使中國欲躋身科技霸權的計畫受限。當美國撤銷對荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）的1張出口許可證時，中芯國際被迫放棄製造部分種類先進晶片的技術。

中國過去10年為全球最大的晶片進口國，已投入大筆資金在半導體計畫，做為其「中國製造2025」倡議的一環，要求在過去10年經過一半前，其關鍵技術的核心零組件中，70％能夠自給自足。拜企業資本資金及政治獎勵之賜，其晶片產業正快速成長。

惟中國晶片出口的全球占比仍不重，根據美國「半導體協會」（SIA），其無廠（fabless）晶片製造商在全球市場的占比約16％。這也使北京對飽受制裁之莫斯科的協助力道受限。一名美國高官對路透說，只靠中國，無法供應俄國全部關鍵軍需的晶片。中方毫無最先進技術節點的生產，所以中俄皆仰賴其他供應國，當然還有美國技術，俾符合北京與莫斯科的需求。

根據聯合國商品貿易統計資料庫Comtrade，中國2020年運交約100億美元（約2830億新台幣）的電子產品予俄國，約佔中國對俄出口總額的20％。其中最大宗為智慧型手機，中國品牌小米和「真我」（realme）都是俄國國內最暢銷的商品。

專精中國科技政策的香港城市大學教授富勒（Doug Fuller）提到，俄國的晶片消耗量並不大，其中過半很可能已從中國進口。若俄國從其他晶片供應國的來源被完全斷絕，中國的晶片出口可能再增加2億美元（約56.6億新台幣），而無論如何，會有俄國所需的部分晶片是中國無法製造。

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