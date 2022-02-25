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    擬「凍結普廷資產」 歐盟外長討論新一輪制裁

    外媒報導，歐盟準備凍結普廷和俄國外長拉夫羅夫的在歐資產。圖為加州俄裔抗議統普廷出兵入侵烏克蘭。（歐新社）

    外媒報導，歐盟準備凍結普廷和俄國外長拉夫羅夫的在歐資產。圖為加州俄裔抗議統普廷出兵入侵烏克蘭。（歐新社）

    2022/02/25 22:00

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美、歐對俄羅斯祭出新一輪制裁，迄今對象不包括俄羅斯總統普廷個人。不過《路透》和《衛報》25日報導，歐盟準備凍結普廷和俄國外長拉夫羅夫的在歐資產，可望在當天下午的外交部長會議上通過。

    一名歐盟官員向《路透》透露，歐盟正在準備對俄羅斯侵略烏克蘭進行第3輪制裁，當中包括凍結普廷和拉夫羅夫的歐洲資產，制裁對象也可能包括「更多」俄羅斯寡頭。這名官員說，「我們正盡快行動」，這一輪制裁會進一步侵蝕俄羅斯金融、能源產業。

    《衛報》引述《金融時報》報導，歐盟外交部長計畫在當天下午的會議上，批准這一輪制裁方案，不過，暫時不會對普廷和拉夫羅夫祭出旅行限制，凸顯歐盟有意維持象徵性的外交可能性。

    烏克蘭總統澤倫斯基25日稍早發表談話指出，盟邦迄今對俄羅斯的制裁「還不夠」，他說，「歐洲有足夠力量阻止這場侵略」，包括取消俄羅斯人簽證、切斷與環球銀行金融電信協會（SWIFT）全球銀行支付系統的聯繫，徹底孤立俄羅斯、石油禁運等，「這些都必須納入考慮，因為這是對所有人、對整個歐洲的威脅，我們仍能阻止這場侵略，必須毫不遲疑行動」。

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