美歐遲不將俄踢出SWIFT 烏克蘭外長怒批：你們手上也會染血

2022/02/25 19:01

〔編譯管淑平/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭,美歐24日對俄國祭出新一波制裁,但是仍不包括被視為可能是最具殺傷力的手段:將俄羅斯踢出環球銀行金融電信協會(SWIFT)全球銀行支付系統。對此,基輔政府大表不滿,外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)警告美、歐政治人物,若未能祭出這個會對俄羅斯造成最嚴重損失的制裁手段,「手上也會沾染烏克蘭無辜男女老幼的鮮血」。

烏克蘭首都基輔面臨俄軍進攻之際,美歐仍對動用SWIFT手段躊躇不前。庫列巴24日在推特發文說,「我在這件事上就不客氣直說,每個現在還懷疑是不是應該將俄羅斯從SWIFT剔除的人,得要了解,他們的手上也會沾染烏克蘭無辜男女老幼的鮮血。將俄羅斯踢出SWIFT。」

烏克蘭總統澤倫斯基當天在推特預告歐盟將對俄羅斯提出新一波嚴厲制裁時,也明確表示,「我們要求切斷俄羅斯與SWIFT的聯繫」。

英國國防大臣(Ben Wallace)25日表示,英國希望將俄羅斯從SWIFT除名,該體系讓俄羅斯得以在全球調動資金,收取出口其天然氣、石油的利潤,「但是這是國際機構,如果不是每個國家都希望把他們(俄羅斯)趕出去,事情就有困難」。他說英國會繼續遊說猶豫不決的盟邦,採取這一步行動。

I will not be diplomatic on this. Everyone who now doubts whether Russia should be banned from SWIFT has to understand that the blood of innocent Ukrainian men, women and children will be on their hands too. BAN RUSSIA FROM SWIFT.