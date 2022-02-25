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    烏克蘭外長稱基輔遭火箭彈攻擊 「自納粹後未遇如此狀況」

    烏克蘭外交部長庫列巴（見圖），稍早再度發文砲轟，抨擊俄國發射火箭彈攻擊的舉措。（法新社）

    烏克蘭外交部長庫列巴（見圖），稍早再度發文砲轟，抨擊俄國發射火箭彈攻擊的舉措。（法新社）

    2022/02/25 16:16

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）昨拂曉派兵「三面夾擊」烏克蘭後，烏國官方已通報137人死亡，316人受傷，首都基輔（Kyiv）更是岌岌可危。而烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）稍早再發推特，抨擊俄國發射火箭彈攻擊的舉動。

    綜合外媒報導，《CNN》目前人駐守烏克蘭的記者李斯特（Tim Lister）指出，25日黎明破曉前，首都基輔至少再傳出3起爆炸事故，而巨大聲響似乎是從西南方傳出。

    面對目前首都岌岌可危，《彭博》更推估，基輔恐將在數小時內失守，讓烏克蘭外長庫列巴25日再次發文譴責，怒斥俄羅斯使用「駭人的火箭彈」攻擊基輔。

    庫列巴於推特表示：「我們的首都（基輔）上次經歷這樣的狀況，須回溯到1941年了，烏克蘭當時遭納粹德國攻擊，烏國擊敗了那種邪惡，現在也將擊敗這種（邪惡），阻止普廷，孤立俄羅斯，斬斷所有與俄國的連結，並把它（俄國）踢出去。」

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