烏克蘭外長稱基輔遭火箭彈攻擊 「自納粹後未遇如此狀況」

2022/02/25 16:16

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin)昨拂曉派兵「三面夾擊」烏克蘭後,烏國官方已通報137人死亡,316人受傷,首都基輔(Kyiv)更是岌岌可危。而烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)稍早再發推特,抨擊俄國發射火箭彈攻擊的舉動。

綜合外媒報導,《CNN》目前人駐守烏克蘭的記者李斯特(Tim Lister)指出,25日黎明破曉前,首都基輔至少再傳出3起爆炸事故,而巨大聲響似乎是從西南方傳出。

面對目前首都岌岌可危,《彭博》更推估,基輔恐將在數小時內失守,讓烏克蘭外長庫列巴25日再次發文譴責,怒斥俄羅斯使用「駭人的火箭彈」攻擊基輔。

庫列巴於推特表示:「我們的首都(基輔)上次經歷這樣的狀況,須回溯到1941年了,烏克蘭當時遭納粹德國攻擊,烏國擊敗了那種邪惡,現在也將擊敗這種(邪惡),阻止普廷,孤立俄羅斯,斬斷所有與俄國的連結,並把它(俄國)踢出去。」

Horrific Russian rocket strikes on Kyiv. Last time our capital experienced anything like this was in 1941 when it was attacked by Nazi Germany. Ukraine defeated that evil and will defeat this one. Stop Putin. Isolate Russia. Severe all ties. Kick Russia out of everywhete.