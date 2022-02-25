揭俄烏衝突緣由 德媒分析俄「反北約擴張」關鍵脈絡

自1990年代至今，北約先後已實施了5輪東擴，不少前華沙公約成員國與前蘇聯國家都被納入北約麾下，特別是1999年北約空襲俄國盟友塞爾維亞，這一舉動被不久後掌權的俄羅斯總統普廷（見圖）一直視為北約侵略性的證據。（美聯社）

2022/02/25 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭爆發，北約擴張被認為是俄羅斯出兵烏克蘭的關鍵原因之一，有外媒特刊專文分析，俄羅斯為何反對北約東擴，而西方世界在蘇聯解體後的諸多動作，是否直接導致地區矛盾升級。

《德國之聲》刊文指出，上世紀90年代蘇聯解體，作為其對立軍事聯盟的北約（NATO）持續擴張，不少人認為，上述情況為地區勢力施加了不平衡的砝碼，而這也成為促使俄羅斯今次對烏克蘭採取軍事行動的原因之一。

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自冷戰結束後，上述爭議一直受到國際討論，以美國為首的西方世界在蘇聯解體後取得全面勝利，但後來的北約東擴，也埋下當前矛盾與衝突的種子。

英國倫敦大學亞非學院（SOAS University of London）外交學教授普萊施（Dan Plesch）受訪時表示，1990年代蘇聯解體時，西方掌握了所有的牌，作為「以史無前例相對和平的方式結束自己帝國」的俄羅斯，卻未因此獲得任何嘉許。

根據一份解密文件，俄羅斯在冷戰結束後陷入政經極度不穩定的困境，面對不斷擴張的北約組織，「對抗西方聯盟」是該國內部少數可以起到團結作用的議題之一。

報導稱，美國外交官柯林斯（James Collins）當時就曾對國內警告，如果北約持續向中東歐擴張，卻又不對俄羅斯敞開大門，後者必定將此視為「直接針對俄羅斯」的策略。

然而自1990年代至今，北約先後已實施了5輪東擴，不少前華沙公約成員國與前蘇聯國家都被納入北約麾下，特別是1999年北約空襲俄國盟友塞爾維亞，這一舉動被不久後掌權的俄羅斯總統普廷一直視為北約侵略性的證據。

美國前駐德大使賓得納格爾（JD Bindenagel）認為，北約的失誤並不全在於東擴行動，而是未正視俄羅斯認為自己遭到背叛的觀點，進一步擴大了雙方之間的不平衡，因而促成這次危機。

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