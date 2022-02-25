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    俄軍3大攻擊主軸曝光！ 美國防部：計畫發起斬首行動

    美國國防部24日表示，俄軍計畫對烏克蘭政府官員進行斬首行動。圖為俄軍戰車T-72B3。（美聯社資料照）

    美國國防部24日表示，俄軍計畫對烏克蘭政府官員進行斬首行動。圖為俄軍戰車T-72B3。（美聯社資料照）

    2022/02/25 08:20

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯24日正式入侵烏克蘭，烏克蘭首都基輔等多市遭俄軍空襲，美國國防部24日表示，俄軍目前已向烏克蘭發射約160多枚飛彈，且俄軍已向基輔逼近，計畫對烏克蘭政府官員進行斬首行動。

    《路透》報導，1位美國國防高級官員24日向媒體簡報表示，美國認為俄羅斯入侵烏克蘭的目的，是為了斬首烏克蘭政府，3個主要攻擊軸之一就是針對首都基輔。

    官員說，「到目前為止，我們看到的跡象，就跟最初，甚至不到12個小時，與我們稍早的評估一致，這將是俄羅斯總統普廷的目標：斬首烏克蘭政府。」他提到，這似乎只是俄羅斯大規模入侵的第一階段，迄今為止，部署在烏克蘭周圍的15萬多名俄羅斯軍隊，只出動了一部份。

    報導提到，迄今為止，俄羅斯的攻擊包括向烏克蘭發射的160多枚飛彈，包括短程彈道飛彈，以及中程飛彈、巡航飛彈和地對空飛彈。

    美國國防官員詳細說明俄軍進攻烏克蘭的3個主軸：第一，俄羅斯向南推進到烏克蘭北部城市哈爾科夫，這是迄今為止最激烈的戰鬥地點；第二，從俄羅斯控制的克里米亞向北推進到烏克蘭南部城市赫爾松；第三，俄軍從白俄羅斯向首都基輔的東南和西南2線進攻。

    這名美國國防高級官員表示，俄羅斯意在設立「他們自己的治理方法」，這3個攻擊主軸，顯然是為了佔領烏克蘭的關鍵人口中心。

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